Protesta subaquàtica a les Formigues per la concessió de llicències per pescar corall

Protesta subaquàtica a les Formigues per la concessió de llicències per pescar corall palamós

Una cinquantena de submarinistes van protestar a sota l'aigua per la concessió de llicències que el govern espanyol va donar per pescar corall vermell. La reivindicació es va fer ahir a les illes Formigues, un espai molt freqüentat, i que l'associació que defensa aquest paratge natural exigeix que es regulin els usos que s'hi fan.

«Sóc fràgil, estima'm!» era el lema de la pancarta que van lluir ahir el mig centenar de submarinistes que van sortir de Palamós i de Llafranc a sota l'aigua per protestar per la decisió de l'anterior govern espanyol de Mariano Rajoy de donar dotze llicències per pescar corall vermell a la Costa Brava.

La portaveu de l'Associació Amics de les illes Formigues, Isabel Ruiz, va explicar que «enguany volem centrar la protesta en aquest aspecte perquè cal salvar aquest bé».

Ruiz considera que «no té cap sentit» permetre que «s'expropiï un bé com aquest».

Ruiz recorda que en aquestes illes «no hi ha corall» fins a cotes molt baixes. «Per poder pescar-ne cal baixar almenys 40 metres perquè abans no en trobes. Si també pesquen aquest, s'extingirà», assenyala.

La portaveu de l'entitat considera que «cal defensar» l'espai que, diu, «ja està prou amenaçat». Amb tot, Ruiz es mostra satisfeta perquè assegura que tenen el suport del nou executiu espanyol. «Ara hi ha un nou govern que va dir que estava en contra de l'expedició de llicències. Ara esperem que actuï», remarca.

Per Ruiz la reivindicació «va molt més enllà» de les illes Formigues.

La portaveu de l'Associació Amics de les illes Formigues també recorda que hi ha una gran part del litoral català que té la mateixa problemàtica amb el corall vermell. «Hem de protegir tot l'entorn de la Costa Brava», assenyalava ahir Isabel Ruiz després de la capbussada.

Els submarinistes van estar prop de tres hores al mar. El trajecte tant des de Palamós com des de Llafranc és d'aproximadament 30 minuts. Un cop a l'aigua s'hi van estar prop d'una hora, i després de fer l'acció van tornar a port.

Corall vermell a banda la reivindicació dels submarinistes també va servir per recordar l'«elevada activitat» que hi ha a la zona de les illes Formigues, ja que assenyalen que en els darrers anys les activitats d'oci i pesca en aquest entorn han anat a més.



Cap a l'autogestió

En aquest sentit, Ruiz va reclamar anar cap a un model d'autoregulació entre els agents del territori. Una opció que no es descarta i que de fet ja es discuteix en una taula que ha impulsat la Generalitat.

L'objectiu, segons explicava ahir la portaveu d'Amics de les illes Formigues, és «la preservació» d'un espai natural que considera que cada cop es veu més afectat pels usos que se'n fan, tant des del punt de vista professional com de l'oci.

«És la segona vegada que fem aquesta protesta perquè realment creiem que és molt important que es protegeixi l'entorn on vivim», va assenyalar Ruiz, que es va mostrar «molt satisfeta» amb la quantitat de bussejadors que s'hi han acostat aquest any.