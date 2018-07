Un agent caní que detecta l'origen del foc

Es diu Piris i des de l'any passat treballa braç a braç (o més ben dit, braç a pota) amb el cos dels Agents Rurals de Catalunya. La missió d'aquest agent de quatre potes és detectar qualsevol indici de substàncies accelerants a les zones que han acabat de patir un incendi per tal de poder determinar si el foc ha estat –o no– provocat, i poder enriquir les investigacions.

En Lluís Pallarès és membre del cos i guia del gos. La seva relació ve de lluny, ja que en Piris també és la seva mascota. «Havíem de començar a practicar fa uns tres o quatre anys i s'havia fet alguna cosa durant el 2016, però no va ser fins al 2017 quan vam començar a treballar seriosament» explica.

El ca està entrenat per detectar substàncies accelerants, que són aquelles que provoquen un comportament anormal en el foc i en faciliten la combustió.

«Hem determinat quines són les substàncies més comunes i utilitzades, no obstant això, davant de la més mínima sospita que se'n pugui utilitzar una altra de nova, aquesta es podria introduir al gos» assegura. La localització de substàncies és una de les maneres més senzilles de confirmar que un foc ha estat provocat intencionadament. Tot i això, a vegades, no és tan senzill. «La dificultat que podem trobar és que s'hagi utilitzat una substància que el gos no tingui associada o bé, que hagi passat molt de temps i aquesta s'hagi evaporat. Hi ha substàncies més fàcils de detectar que d'altres i aquí és on hem de jugar, amb la rapidesa d'activar els mitjans i arribar com més ràpid possible al foc» diu el guia.



Investigació a Vilopriu

El passat 4 de juliol un incendi va afectar la zona de Vilopriu, que va quedar amb un total de 25 hectàrees cremades. Aquest municipi del Baix Empordà és conegut –malauradament– per la presència d'un o més piròmans que cada estiu fan anar de bòlit els serveis d'emergències. Aquest cas, va ser el darrer on en Piris va participar en l'àmbit de les comarques gironines, en la investigació d'un foc que de moment es considera intencionat, però del qual es manté obert el ventall de possibilitats fins que es pugui localitzar l'autor.

Quan es fa passar el gos per una zona determinada és perquè els agents que investiguen el foc determinen que podria ser intencionat o bé que no tenen la manera de saber què ha passat. L'animal té una sèrie de substàncies associades i quan detecta una d'aquestes fa un marcatge i es queda quiet a la zona. A partir d'aquí s'utilitza un detector de gasos i es registra el punt que ha marcat el gos.

L'aparell dona uns valors numèrics i també s'extreu una mostra del punt exacte (ja sigui terra, pedres... o el què es trobi). Allò que s'ha recollit es porta al laboratori i allà es confirma de quin producte es tracta i aquesta dada disposa d'un valor probatori en un procediment judicial.

Actualment els Agents Rurals treballen sobre un 90-95% de fiabilitat dels resultats d'en Piris. A tot això se li pot sumar la confirmació del detector de gasos, ja que en el cas que marqui positiu arribaria pràcticament a un 100%. L'any passat el gos va participar en un total de 22 serveis, dels quals en van sortir uns 4 o 5 de positius. «És igual d'important confirmar que hi hagi alguna cosa, com el fet de descartar que no hi hagi cap substància. En aquest segon cas, la investigació pot anar enfocada a una altra línia» explica Lluís Pallarès.

Al cos dels Agents Rurals hi treballen en l'actualitat tres gossos. Hi ha una femella de pastor alemany amb pastor belga que es dedica a fer seguiment de fauna protegida d'os i de llop; una gossa d'aigua que es dedica a la detecció de verins (relacionats amb el tema del furtivisme de caça per eliminar depredadors); i un únic gos a la Unitat d'Investigació d'Incendis. El que va començar com una prova pilot, ha portat molt bons resultats i, tal com afegeix Pallarès, «la voluntat és poder regularitzar aquest tema i ampliar el nombre de gossos en alguna unitat més».



Qüestió de «feeling»

En Piris és un gos adult que ara té 7 anys i mig. Tot i que la millor manera d'ensinistrar un gos és fer-ho quan és un cadell, en aquest cas es va fer quan l'animal ja tenia quatre o cinc anys. «L'ideal amb un gos és fer un primer any de socialització i treballar la disciplina i l'obediència. Que sigui un gos acostumat a anar a qualsevol lloc, veure gent... i a partir de l'any, és quan es recomana començar a treballar ja el treball específic de detecció» diu Pallarès, afegint que «en el cas del Piris tot i treballar d'adult, va respondre molt bé i es va adaptar. Els gossos ja neixen ensenyats i ja tenen aquelles capacitats olfactives que nosaltres no tenim, el seu olfacte són els nostres ulls».

Pel guia, el més important és que la persona que exerceix aquesta funció li sàpiga explicar què és el que necessita el gos. Si aquesta comunicació és bona, el treball pot ser un èxit.

«Nosaltres treballàvem amb el handicap que en Piris ja era un gos adult i potser tenia certs vicis o manies però, per altra banda, en ser la meva mascota hi havia un vincle afectiu. Amb una simple mirada tu ja saps el que pensa i ell sap què necessites. Ha sigut molt més fàcil que no pas si hagués estat amb un desconegut» creu, «al final es necessita que hi hagi un cert feeling - un intercanvi d'informació molt fluid entre guia i gos- per poder llegir l'animal. Si ell està treballant a gust, si no ho està fent, si té alguna distracció... saber-ho ajuda molt a l'hora de treballar junts».



Parlem de capacitats

Quan parlem d'aquelles capacitats que hauria de tenir un gos per poder realitzar aquesta feina, en són principalment dues: l'energia i les ganes de jugar. En aquest sentit, malgrat que pugui semblar que té alguna cosa a veure, la raça no esdevé una de les principals característiques a tenir en compte a l'hora de fer la tria.

La mascota d'en Lluís Pallarès no és un gos d'una raça determinada però, tot i ser adoptat, va resultar reunir unes aptituds i unes condicions òptimes per ser un gos operatiu en la detecció de substàncies accelerants. «Ells no ho veuen com un treball, realitzen l'exercici i el que tu els fas entendre és que quan detecta aquesta substància apareix una joguina. A partir d'aquí sí que hi ha una sèrie de races que estan més predisposades, però realment el que compta són les aptituds individuals de cada gos» explica el guia d'en Piris.

Cada vegada, doncs, són més àrees les que opten per treballar amb gossos, tot i que Pallarès alerta que s'ha de vigilar el procediment i no oblidar en cap moment que és un ésser viu. «S'ha d'aprofitar aquesta característica que tenen i aquesta predisposició pel treball que mostren, tot i que s'ha de fer amb molta cura, perquè no és qüestió d'agafar gossos per a tot» explica.