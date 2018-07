El Banc de Sang de Girona alerta de l'envelliment dels seus donants

El Banc de Sang de Girona alerta de l'«envelliment» dels donants d'aquesta demarcació. Per això, des de la direcció volen impulsar campanyes per captar persones més joves per tal d'incrementar les reserves actuals. «Costa molt trobar nous donants de 18 a 35 anys. Els que hi ha són habituals de fa molts anys», explica la directora del Banc de Sang i Teixits de Girona, Anna Millan.

Malgrat aquesta problemàtica amb els joves, Millan deixa clar que les reserves actuals «són acceptables». En concret, a la demarcació hi ha sang per cobrir les necessitats dels propers vuit o nou dies, una xifra que se situa dins els marges de la «normalitat». Això sí, la directora recorda que l'estiu és una «mala època» en donacions, ja que moltes persones marxen del seu lloc habitual de residència. En el que portem d'any s'han recollit prop de 13.000 bosses de sang a la demarcació. La majoria pertanyen a la unitat mòbil. Amb l'objectiu d'incorporar a la seva llista de donants un segment de la població de la demarcació gironina més jove i garantir el relleu generacional, el Banc de Sang vol fer campanyes orientades directament als joves per conscenciar-los sobre la importància de donar sang.



Costa trobar nous donants

La directora del Banc de Sang, Anna Millan, assegura que «cada vegada costa més» trobar persones que s'ofereixin a donar sang, i que tinguin entre 18 i 35 anys. Tot plegat ha fet que des de l'hospital Trueta alertin que els donants siguin «habitualment els mateixos», i per tant cada vegada més grans, amb el risc que suposa que un dia no puguin oferir la seva sang. El problema, explica Millan, és que «no es coneix prou» la importància de la donació. «Cal incidir més, cal explicar més i cal arribar al major nombre de gent possible, per tal d'assegurar les reserves», destaca. Millan aposta per dirigir-se als joves per tal de fer-los entendre la necessitat que hi ha d'augmentar les reserves. «Ara mateix no tenim una crisi, com fa dos anys, però cal recordar que a l'estiu baixa el nombre de persones que donen sang», assenyala.

Això fa que, probablement, al setembre les bosses de sang disponible hagin baixat. Ara per ara, explica Millan, a les comarques de Girona entren unes 1.500 bosses cada mes. D'aquestes, 350 són de persones que acudeixen a l'hospital Trueta i la resta del parc mòbil que va voltant per la demarcació. El problema és si la gent en deixa de donar durant l'estiu, època en què moltes persones marxen de vacances i no poden anar al parc mòbil. «Seria molt preocupant si arribéssim a reserves per només quatre o cinc dies», assenyala Millan. L'any passat en total es van recollir a les comarques gironines més de 30.000 bosses.

D'aquestes, el 85% gràcies a la unitat mòbil, per això Millan aposta per seguir anant als pobles i comarques gironines. «Sabem que si ens acostem als llocs la gent respon, per això hem de seguir-ho fent», assenyala. La doctora recorda que les condicions mèdiques que impedeixen donar sang «són molt poques», tot i que reconeix que el qüestionari és feixuc i pesat, concreta que «és imprescindible» per qüestions de seguretat. «Abans de posar en circulació la sang es fan analítiques. No podem arriscar-nos en res», destaca.

Una de les novetats que es van posar en marxa a principis d'any és el missatge que informa al donant quan algun hospital ha utilitzat la seva sang. En concret, es detalla quin centre n'ha fet ús i quan. Millan explica que aquesta iniciativa «funciona molt bé» ja que permet «fidelitzar» la persona i d'aquesta manera en torna a donar més endavant. «Ens comenten que els agrada saber que la seva sang realment té una utilitat».

La directora del Banc de Sang i Teixits de Girona explica que «són molt poques» les bosses que s'han de descartar. «Alguna vegada ens trobem que hi ha algun aspecte de l'analítica que no surt a dins dels paràmetres, però és en comptades ocasions», explica. A més de la sang, Millan s'ha referit a la necessitat d'incrementar el banc de còrnies. L'hospital Josep Trueta és una referència en aquest àmbit. Per això Millan explica que és «especialment necessari» trobar donants de còrnia. A més, el centre gironí també sol trasplantar tendons, i en menor mesura, artèries.