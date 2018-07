Un camió de Bombers xoca contra un turisme a Banyoles

Un camió de Bombers ha xocat contra un vehicle a Banyoles aquest dilluns. Ha passat pels volts de dos quarts de dotze del migdia a la cruïlla que hi ha entre el passeig de Mossèn Lluís Constants i el carrer de Camós. Com a conseqüència del xoc, el turisme ha quedat completament girat i la conductora, única ocupant, ha patit ferides lleus. Els mateixos bombers l'han auxiliada i li han posat un collarí cervical mentre esperaven que arribés l'ambulància. Aquesta unitat es disposava a apagar l'incendi d'un xiprer de grans dimensions a una casa del Camí dels Prats. El foc l'ha originat l'impacte d'un llamp durant la tempesta elèctrica que hi ha hagut a la capital del Pla de l'Estany aquest matí durant l'episodi de pluges intenses.