Celrà inicia les obres de millora a la carretera de Palamós

Les obres de millora de la carretera de Palamós, a Celrà, comencen avui, fet que produirà talls intermitents de trànsit en diferents horaris durant tota la setmana, divendres 20 inclòs. La reforma consisteix a repintar la carretera amb una nova senyalització horitzontal que inclourà aparcaments nous i una reducció de la velocitat màxima que passa de 50 km/h a 40 km/h en aquest tram, conforme al pla de seguretat viària del Servei Català de Trànsit.

Per disminuir al màxim les afectacions al trànsit, algunes actuacions es portaran a terme en horari nocturn. De totes maneres, les feines que poden comportar més soroll, com el fresat de la carretera, es faran en horari diürn per no afectar el descans dels veïns.

Es recomana que els vehicles evitin passar per la carretera de Palamós si no és estrictament necessari i que s'utilitzi el carrer Ter (al polígon industrial) com a alternativa.