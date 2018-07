La Generalitat tanca la tramitació del ramal de la MAT a Riudarenes amb un informe desfavorable

Informe desfavorable de la Generalitat al ramal de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a Riudarenes (Selva). El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, no dona el vistiplau a la proposta de Red Eléctrica que sol·licitava l'aprovació del projecte i la declaració d'utilitat pública. La companyia proposa una línia aèria de doble circuit de 400 kV que passa pel mig de les Guilleries i que s'estén des de la torre 134 del tram Sentmenat-Bescanó fins a la futura subestació de Riudarenes. La Generalitat considera que els informes tècnics encarregats acrediten que existeixen diferents solucions tècniques "més compatibles" amb la realitat social i territorial de la zona i que, a més, també garantirien els objectius plantejats per REE: alimentar el Tren d'Alta Velocitat (TAV) i la xarxa de distribució elèctrica de la demarcació. Aquest informe conclou la tramitació per part de la Generalitat d'aquesta infraestructura.

El Departament d'Empresa i Coneixement ha emès un informe desfavorable a la sol·licitud d'aprovació del projecte i la declaració d'utilitat pública del ramal elèctric de Riudarenes, cursada per Red Eléctrica de España (REE). Amb aquesta decisió, la Generalitat finalitza el procés de replantejament d'aquesta infraestructura iniciat l'any 2014 per encàrrec del Parlament de Catalunya arran de l'oposició fèrria del territori, que va exigir demostrar la necessitat d'aixecar una línia aèria entre la línia Sentmenat-Bescanó i la subestació de Riudarenes i, també, explorar alternatives a la proposta inicial de traçat, pel mig de les Guilleries, de la línia de 400 kV .

A partir de la decisió de buscar altres solucions tècniques, la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial va encarregar un estudi al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COIEC) per tal d'obtenir una anàlisi independent del projecte. La companyia, però, va respondre a l'estudi assegurant que cap de les opcions plantejades és viable i mantenia el projecte que proposa construir 41 torres al llarg de 17 quilòmetres en un traçat que creua les Guilleries.

L'informe desfavorable es fonamenta en el fet que la Generalitat considera acreditada l'existència de diferents solucions tècniques més compatibles amb la realitat social i territorial de la zona. A més, exposen que aquestes opcions també garanteixen complir amb el doble objectiu plantejat per Red Eléctrica: donar el subministrament adequat al TAV i, alhora, alimentar la xarxa de distribució d'energia de la demarcació.

Segons informa la Generalitat en un comunicat, l'informe desfavorable es remet a l'estudi elaborat pels enginyers que proposa l'alimentació del Tren d'Alta Velocitat a través de la subestació de la Farga (actualment en construcció) i de la consolidació del subministrament actual que es fa des de la subestació Sant Celoni.

Aquest informe desfavorable conclou la tramitació per part de la Generalitat d'aquesta infraestructura. Ara, la decisió està a mans de l'Estat, que decidirà si tira endavant amb el projecte tot i l'oposició de la Generalitat. Tot i això, quan la Generalitat va decidir aturar la tramitació per estudiar les alternatives, va recordar a Red Eléctrica que tenen un conveni de col·laboració signat que haurien de trencar per tirar endavant la proposta sense comptar amb una resolució favorable per part de la Generalitat.