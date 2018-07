L'home atropellat a Fornells era d'Almeria i tenia 38 anys

El vianant que va morir dissabte a la tarda en ser atropellat per un turisme a l'antiga N-II a Fornells de la Selva era un home de 38 anys. A.M.Z.S. era de nacionalitat equatoriana i resident d'Almeria, a Andalusia.

Segons sembla, l'home va ser envestit pel cotxe quan creuava per un pas de zebra regulat amb semàfor, tot i que es desconeix si estava en vermell o verd i encara s'estan investigant les causes exactes de l'accident.

Tal com va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre es va produir al quilòmetre 711 d'aquesta via i els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident a les 16.54 hores. Es van haver d'activar set patrulles dels Mossos d'Esquadra i es van enviar efectius tant de la Policia Local com dels bombers. Fins al lloc de l'accident es van desplaçar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la vida del vianant.

A causa de l'accident, es van tallar durant dues hores els dos carrils centrals de l'N-II, cosa que va provocar retencions en aquest punt, però finalment la via es va reobrir cap a les set de la tarda. El vehicle implicat en el sinistre anava en sentit sud i els Mossos d'Esquadra van fer les pertinents proves d'alcohol i drogues al seu conductor.