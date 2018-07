Només un 7% dels llits d'hospital de Girona està exclòs del sistema públic

Només un 7% dels llits d'hospital que hi ha disponibles a les comarques gironines està totalment exclòs del sistema públic. Segons un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que radiografia la concentració dels hospitals privats de Catalunya, dels catorze centres hospitalaris de Girona, només tres són centres privats fora de la xarxa pública, el Siscat, i en total sumen 120 llits.

Així, la Clínica Bofill, la Clínica de la Santa Creu de Figueres i la Clínica Onyar representen un 21,43% de l'oferta sanitària de Girona i el 7,15% del total de llits disponibles. El gran centre privat de les comarques gironines, la Clínica Girona, sí que forma part de la xarxa pública de salut i gràcies a un conveni amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) rep pacients derivats del sistema públic.

El percentatge de llits exclosos de la xarxa pública a Girona és el més baix de les quatre demarcacions, ja que a Lleida els hospitals privats no integrats a la xarxa pública acumulen el 9,5% dels llits; a Tarragona representen el 10,41% del total i a Barcelona, el 18,35%.

Segons l'informe, amb dades d'elaboració pròpia de l'ACCO a partir del Catàleg Nacional d'Hospitals, a Girona hi ha 1.678 llits hospitalaris, un de cada quatre dels quals correspon a l'hospital Josep Trueta, gestionat per l'Institut Català de la Salut (ICS), l'empresa pública de la qual depenen els grans hospitals del país, com la Vall d'Hebron.

Pel que fa als centres concertats, els classifica en dos grans grups. El primer, denominat «altres públics», inclou equipaments gestionats per consorcis o empreses públiques que no són l'ICS. Representen un 31% dels llits de Girona i es reparteixen en cinc centres, com l'hospital d'Olot, el de Blanes o el de Santa Caterina.

El segon, que suposa el 36,17% dels llits, inclou sota l'epígraf d'«hospitals privats dins el Siscat» dos grups diferenciats: les entitats privades o fundacions sense ànim de lucre que gestionen els hospitals de Palamós, Campdevànol o Figueres i centres amb afany de lucre que reben pacients de la pública, com la Clínica Girona.

En global, Girona és la segona demarcació pel que fa al nombre d'hospitals i la tercera en nombre de llits, per darrere de Barcelona i Tarragona.

L'oferta hospitalària es concentra principalment a la capital catalana, on hi ha 70 dels 104 centres i el 77,62% dels llits disponibles a tot Catalunya. En l'estudi, l'ACCO denuncia que hi ha massa concentració de centres sanitaris privats en mans de poques empreses a Barcelona, el que posa en risc la competència i pot comportar augments de preus. Constata que «el mercat dels serveis d'assistència sanitària privada s'ha concentrat els últims anys com a conseqüència d'una sèrie d'operacions de concentració que mostren una tendència cap a la consolidació de grups hospitalaris».

Segons l'informe, a Barcelona, els cinc primers operadors al mercat d'assistència sanitària privada de lliure elecció representen conjuntament el 74% de l'oferta. La concentració es deu principalment al grup Quirónsalud, que té el 42% dels llits.

Assenyala que la tendència a la formació de grups hospitalaris al mercat d'assistència sanitària privada de lliure elecció, a la concentració al mercat d'assegurances mèdiques de lliure elecció i a les integracions verticals entre els operadors d'aquests dos mercats, «poden suposar una concentració generalitzada a pràcticament tots els nivells». El resultat esperable d'aquests canvis estructurals és «una reducció de la pressió competitiva i un augment dels preus i, per tant, una pèrdua de benestar per als consumidors».

«A més, aquests canvis poden comportar efectes negatius per a la baula més feble, la dels professionals sanitaris, en no disposar d'una capacitat negociadora suficient per fer-hi front, cosa que pot suposar una afectació negativa per al funcionament d'aquests mercats en termes dinàmics», conclou l'informe de l'organisme de la competència.