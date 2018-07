Les tempestes deixen més de 40 litres a Torroella i Monells

Matí de fortes tempestes a les comarques gironines que han deixat precipitacions de més de 40 litres a Monells i Torroella de Montgrí, segons els registres del Servei Meteorològic de Catalunya. Els Bombers han atès 27 avisos a les comarques gironines, la majoria a l'Escala (8) i Banyoles (5). Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase de prealerta perquè durant la tarda encara es poden donar precipitacions intenses a la demarcació de Girona.



Els municipis gironins on ha caigut més precipitació en poc temps han estat Portbou (28 litres en 30 minuts), Fogars de la Selva (25,8 litres en mitja hora) o Monells (21,4 milions en 30 minuts).



L'episodi de tempestes també ha provocat ventades a l'Alt Empordà (a Portbou s'ha registrat una ratxa de 110 quilòmetres per hora) i a Tossa de Mar ha fet caure un arbre, que ha afecgat tres vehicles.





Així veuen els diferents radars de la nostra xarxa els xàfecs. Més superacions en 30min: a Fogars de la Selva (la Selva) 22,8mm; a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (el Baix Empordà) 21,4mm; a Cardona (el Bages) 20.8mm; a Portbou (l'Alt Empordà) 25,3mm #meteocat pic.twitter.com/M1bJHDut9l — Meteocat (@meteocat) 16 de julio de 2018

Seixes a l'Estartit

Així mateix, a l'Estartit s'ha registrat seixes en el mar de més de mig metre d'amplitud, segons l'observador local Josep Pascual. Les seixes consisteixen en moviments sobtats del nivell del mar que, en el cas de les cales o ports, es pot amplificar a causa de l´efecte de ressonància. Segons Pascual, en el cas de l´Estartit les seixes solen tenir un període d'uns 10 minuts (el mar està 5 minuts pujant i els 5 minuts després, baixant) i això provoca forts corrents d´entrada i sortida d´aigües al port.Barcelona, Badalona i altres punts del nord de l'àrea metropolitana han estat les zones més afectades per les tempestes a primera hora, acumulant-se precipitacions de més de 30 litres per metre quadrat en pocs minuts. Els Bombers hi han atès una seixantena d'incidències.El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha explicat que les tempestes han estat més intenses de l'inicialment previstes i que han dificultat sobretot la mobilitat amb inundacions als carrers i baixos. També s'han produït inundacions en punts importants com als accessos d'urgències de l'Hospital del Vall d'Hebron i en alguna llar d'infants de la capital catalana. La pluja ha obligat a tallar algunes entrades de la Ronda de Dalt i ha interrompre uns minuts la línia 3 del metro.