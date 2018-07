Busquen una noia de Celrà de 15 anys desapareguda

Els Mossos d'Esquadra va iniciar ahir la cerca d'una noia de 15 anys de Celrà desapareguda des del vespre de diumenge passat. Amics i familiars asseguren tenir indicis que la menor està a Barcelona acompanyada d'algun major d'edat, ja que l'última pista que van tenir d'ella era que estava en un hotel de la capital el dilluns.

Fonts dels Mossos d'Esquadra apunten que es tracta d'una fugida voluntària perquè la noia s'hauria posat en contacte amb els seus familiars dient que estava «molt bé» i que «no volia tornar». A més, tot sembla indicar que després d'enviar aquests missatges, hauria canviat el número de telèfon perquè ningú de la seva família la pogués localitzar.

Fonts properes a la menor van veure dilluns que va publicar una fotografia a les seves xarxes socials des d'un balcó i una amiga de la família va reconèixer el carrer i la ubicació, que era d'un hotel barceloní. El pare de la desapareguda assegura que no sap «si realment ha passat la nit allà o només ens està donant pistes falses».

Tot i això, continua, «si ha passat la nit en un hotel, ha d'estar acompanyada d'alguna persona major d'edat, ja que ella, com a menor, no es pot registrar». I assegura que no té cap indici sobre amb qui pot estar la seva filla, ja que mai abans havia anat a Barcelona tota sola, però que «alguna persona coneguda ha de tenir-hi per força».

El pare aprecia tota l'ajuda que està rebent des de les xarxes socials, ja que la desaparició «s'ha viralitzat perquè, entre els perfils de Twitter i Facebook, han compartit la fotografia de la noia més de 3.000 persones». De totes maneres, diu que «tot tipus d'ajuda és benvinguda perquè ja són 48 hores les que portem sense la nostra filla».

La menor ja s'havia fugat una primera vegada fa uns mesos, però la van trobar 24 hores després a Girona.