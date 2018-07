La Caravana Obrim Fronteres exprés visita la maternitat d'Elna

Després de participar en una manifestació a Ventimiglia per reclamar permís de residència europeu per a tothom, la vintena de persones de la Caravana Obrim Fronteres exprés van tornar ahir a Catalunya passant per la zona d'Argelers, on van recordar el pas per l'exili de milers de republicanes. Allà van visitar la maternitat d'Elna, una iniciativa de la infermera Elisabeth Eidenbenz per pal·liar l'alta mortalitat infantil del camp de persones refugiades d'Argelers sur mer. La resta de la caravana, que divendres va sortir de Salt, ahir va arribar a Palerm.