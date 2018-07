Un home de 50 anys cau des d'un arbre a Banyoles i pateix un traumatisme

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat un helicòpter aquest dimarts a última hora de la tarda per atendre un home de 50 anys que ha caigut d'un arbre a la zona esportiva de la Draga, a Banyoles, segons ha informat el SEM. Com a conseqüència de la caiguda, ha patit un traumatisme.

Emergències ha rebut l'avís quan faltaven cinc minuts per a dos quarts de 8 del vespre i, mitja hora més tard, l'estaven traslladant en ambulància fins a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona.

Un cop valorada la distància i les necessitats del pacient, el SEM ha optat per traslladar l'home per carretera en comptes de per aire, pel que, finalment, l'helicòpter no s'ha utilitzat.