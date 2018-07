Un home del centre d'Europa podria ser l'autor intel·lectual dels atemptats del 17 d'agost

Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll que és considerat autor intel·lectual dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017, podria haver tingut un paper menys rellevant del que es pensava en la preparació dels atacs territoristes.

Segons informava ahir TV3, s'està investigant qui hi hauria darrere dels atacs terroristes de l'estiu passat i l'autor intel·lectual dels atemptats podria ser en realitat una persona establerta al centre d'Europa, que subordinaria el paper d'Es-Satty a actuar seguint els seus encàrrecs. Així, Es Satty podria tenir un paper menys preponderant en l'autoria intel·lectual dels atemptats de la que se li atribueix fins ara, ja que podria haver rebut ordres d'aquesta persona. Segons la cadena, Es-Satty també hauria estat el referent religiós per a la seva tasca d'adoctrinament als joves que formaven part de la cèl·lula.

Ara serà clau determinar si, en el viatge que van fer dos dels pressumptes membres de la cèl·lula de Ripoll, Younes Abouyaaqoub i Omar Hichamy a París l'11 d'agost, pocs dies abans dels atemptats, es va produir alguna trobada en què podien haver rebut alguna mena d'instrucció.

I si és important per a la investigació seguir els desplaçaments dels autors materials de l'atemptat a Europa, però també els d'Es-Satty, per poder tenir més informació de les connexions internacionals de la cèl·lula terrorista.

D'altra banda, segons TV3, malgrat que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va tenir contactes amb l'imam de Ripoll, els serveis d'intel·ligència asseguren que Es-Satty no va superar les proves per convertir-se en un confident estable.

Fa gairebé un any, el CNI ja va reconèixer que va tenir contacte amb l'imam de Ripoll, considerat el líder del grup que va perpetrar els atemptats, si bé en en aquell moment la investigació encara havia de determinar si va arribar a ser un dels seus confidents.

El CNI assegura ara que Es-Satty no va superar els testos psicològics que determinaven si se'l podia considerar una font fiable. I, malgrat aquesta relació, manté que en el moment dels atemptats de l'estiu passat no hi tenia vinculació.

Els contactes s'haurien produït mentre Abdelbaki es-Satty complia condemna a la presó de Castelló entre els anys 2010 i 2014. En aquella època, Es-Satty ja havia guanyat notorietat a la presó en haver enviat unes cartes a la fiscalia i al Defensor del Poble en què denunciava que se l'havia acusat de tràfic de drogues injustament.

Companys de la presó i funcionaris que van tractar amb ell asseguren que tenia una certa influència sobre altres interns i que hi havia contactes freqüents amb el subdirector de seguretat de la presó de Castelló, que és la persona que gestiona les relacions amb els serveis d'intel·ligència.

TV3 també exposa que Es-Satty va fer alguns viatges, entre ells un amb parada a Líbia, durant el qual se sospita que hauria pogut rebre alguna indicació.