Més de disset tones de menjar per al Banc dels Aliments

El Banc dels Aliments de Girona ha rebut 17.389 quilos de menjar recollits pels vuit supermercats Carrefour i Supeco en un cap de setmana, dintre d'una campanya desenvolupada a tot l'Estat. La voluntat de la Fundació Carrefour és, tal com va informar en un comunicat, ajudar a pal·liar durant un any les necessitats bàsiques d´alimentació de gironins en situació de vulnerabilitat.

La campanya solidària, que s'anomena Operació Kilo Supermercats, es va realitzar a l'abril, però tot just aquest dimarts s'ha informat dels resultats. El menjar es va aconseguir a través de l´aportació directa dels compradors de les botigues de les marques esmentades, que es va concretar en una tona de productes de primera necessitat per cada centre Carrefour que hi va participar.

La Federació Espanyola del Bancs dels Aliments és la destinatària de la donació, que es distribuirà mitjançant les associacions que cobreixen cada territori. Al conjunt de l'Estat, la campanya es va posar en marxa amb una aportació de 133.920 quilos de menjar per part de l'empresa organitzadora, una quantitat a la qual es van afegir els aliments donats pels clients dels supermercats.



Quinze anys de col·laboració

La Fundació Solidaritat Carrefour col·labora amb el Banc dels Aliments des de fa quinze anys. El 2017, hi va donar més de 10 milions de quilos, un 72 per cent dels quals derivats de la seva donació directa.