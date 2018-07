Les noves Urgències del Trueta es posaran en funcionament demà

Les noves urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona entraran en funcionament a partir de demà al matí després de setze mesos d'obres. Les noves instal·lacions del servei, pel qual cada any passen uns 70.000 usuaris, són fruit de la primera fase del projecte de reforma i ampliació de les Urgències, que va començar al mes de març del 2017 i que s'enllestirà del tot l'estiu de l'any vinent. Quan tot el projecte estigui acabat, la superfície del servei d'Urgències doblarà l'espai que ocupava inicialment.

Amb la primera fase dels treballs acabada, ahir es va començar a traslladar el material al seu nou entorn i a partir de demà a les 8 del matí, els pacients ja seran atesos en aquest nou espai. La porta d'entrada a la nova àrea està situada a pocs metres de l'actual, segons informen des del centre de referència de les comarques gironines.

El trasllat del servei a les noves instal·lacions permetrà iniciar immediatament la segona fase de l'obra, que consistirà en la remodelació dels espais que quedaran alliberats. Les obres s'han organitzat en fases, per tal de fer compatible l'activitat assistencial amb els avenços dels operaris.

La primera fase del projecte de reforma, la que ha acabat ara, ha consistit en l'adequació dels espais que van quedar lliures després del trasllat del Laboratori Clínic Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) al parc hospitalari Martí i Julià de Salt.

La zona que s'estrenarà demà disposa de 22 boxs amb 31 punts d'assistència. A la nova àrea s'hi reubicaran els espais assistencials existents fins ara.

L'ampliació de les Urgències suposarà una gran millora, tant per als més de setanta professionals que treballen al servei com per als usuaris, recorden des del centre.

Quan es completi la segona fase, a part dels 22 boxs amb 31 punts assistencials, el Servei d'Urgències disposarà de dotze punts d'observació monitorada i de quatre punts d'atenció per als pacients crítics. A més, hi haurà cinc consultes específiques per als pacients menys greus, vuit butaques i una zona de traumatologia, amb cinc punts d'atenció i l'àrea de triatge.

Els treballs són a càrrec de l'empresa CRC Obras y Servicios SL, per un import de 3.622.590 euros (IVA inclòs) pel que fa a l'obra, sense l'equipament. El projecte global permetrà ampliar considerablement la superfície del servei, que passarà dels 1.200 metres quadrats a 2.300 metres quadrats, un cop acabada del tot l'obra l'estiu que ve.



Uns 200 pacients diaris

Per les urgències de l'hospital Trueta hi passen cada dia uns 200 pacients. Segons el balanç anual de l'ICS a Girona, l'any 2017 l'activitat al servei va augmentar un 2% respecte a l'any anterior, amb 73.071 urgències ateses.

La meitat dels pacients atesos presentava un nivell de triatge urgent, molt urgent o de risc vital.

Part dels pacients atesos arriben a l'hospital derivats d'altres hospitals o centres d'atenció primària de la les comarques gironines, atès que el Trueta és el centre de referència de la Regió Sanitària de Girona. Quasi el 20% dels pacients atesos acaba ingressant al Trueta.