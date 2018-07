Pere Vila, nou delegat de la Generalitat a Girona

Pere Vila deixa la presidència de la Diputació de Girona per convertir-se en el nou delegat del Govern a la demarcació. Vila ha aprofitat el darrer ple que ha presidit per acomiadar-se dels grups i reivindicar la feina feta al capdavant de la corporació durant aquests tres anys. El seu balanç és positiu tot i que hi ha hagut "encerts i errors". Pere Vila subratlla que, tal com ha fet des de la Diputació, assumeix el nou càrrec amb l'objectiu de "treballar pel país i aconseguir la independència i la República".



Durant la seva intervenció, Vila ha recordat que el fins ara vicepresident Miquel Noguer es perfila com el seu relleu i ha posat en valor la seva capacitat de treball i l'equip que han format durant aquest mandat. Dimarts vinent hi haurà un ple per donar compte de la renúncia de Pere Vila i el ple per escollir nou president i la presa de possessió serà el dia 31. Tots els grups de la Diputació han agraït a Pere Vila la mà estesa al diàleg que ha tingut durant la seva presidència.





He anunciat que en els propers dies renunciaré el càrrec de President de la #DdGI, en ser nomenat delegat del Govern de la @gencatgirona. Des de la Generalitat, mantindré el compromís que vaig assumir fa 3 anys: treballar pel benestar de la ciutadania i el progrés del territori pic.twitter.com/Yd1LHtj8lO — President Ddgi (@PresidenciaDdgi) 17 de julio de 2018

Una vida relacionada amb el sector públic

Últim ple a la Diputació

Pere Vila (Girona, 1973) és tècnic especialista en hostaleria i turisme, i actualment cursa el Grau de Dret a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En l'àmbit acadèmic, és director i professor en excedència de l'escola d'hostaleria de l'Alt Empordà des de l'any 1994. La seva carrera professional també ha estat relacionada amb el sector públic. President de la Diputació de Girona des del 2015 fins avui, va ser diputat portaveu adjunt a la Presidència els anys 2011 i 2012. És alcalde de Llançà des del gener del 2017, càrrec que ja havia ocupat del 2003 al 2015. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya en la X legislatura (2012-2015). També va ser president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà entre el 2007 i el 2009.de Girona després de tres anys en el càrrec i dos dies abans que el seu nomenament com a nou delegat del Govern a les comarques gironines surti publicat. Dimarts vinent hi haurà un ple per donar compte de la renúncia de Pere Vila i el dia 31 serà el moment d'investir el nou president, que tot apunta que serà el fins ara vicepresident Miquel Noguer.Vila ha fet undurant aquests tres anys i ha recordat que, quan va assumir la presidència, la institució vivia un moment complicat. De fet, el mandat anterior la Diputació de Girona va estar immersa en diverses polèmiques. "Estic molt content perquè aquesta casa ha viscut sempre amb una crítica constant i era poc entesa, fins i tot se'ns qüestionava si només repartim diners, nosaltres vam presentar un programa de govern i hem intentat anar-lo complimentant", ha subratllat Pere Vila."Vull donar les gràcies a tots de tot cor, és la segona vegada que me'n vaig de la Diputació i ho faig amb un sentiment de tristor però també d'alegria", ha afirmat Vila que afegeix que li va costar molt prendre la decisió de deixar la presidència de la corporació per convertir-se en el nou delegat del Govern a les comarques gironines. Tot i això, també s'ha mostrat convençut que Miquel Noguer, fins ara vicepresident i que amb tota probabilitat assumirà la presidència de la Diputació, serà un magnífic relleu per continuar amb la feina engegada per l'equip de govern.Pere Vila també s'ha dirigit, un per un, als grups polítics que abans li havien adreçat unes paraules i ho ha fet, en essència, per agrair-los el suport, la voluntat de diàleg i el bon tracte rebut. A més, els ha recordat que la porta del seu despatx continuarà oberta, tot i que ara com a màxim responsable de la Generalitat a les comarques gironines. Finalment, Vila ha reivindicat les comarques gironines com un "territori excepcional que és enveja mundial" i que les administracions han de continuar treballant perquè continuï així.Els grups de l'oposició de la Diputació de Girona (Independents de la Selva, CUP ERC ) han agraït a Pere Vila la seva capacitat de diàleg i de buscar consensos a l'hora d'impulsar projectes. La veu més crítica ha estat la del diputat de la CUP, Lluc Salellas , que ha posat el focus en la manca de transparència en diferents episodis durant aquests tres anys i ha qüestionat les prioritats