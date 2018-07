Absolen l'avi de Celrà acusat de fer tocaments a la seva neta perquè no es creuen la menor

L'Audiència de Girona ha absolt l'avi de Celrà (Gironès) que s'enfrontava a 6 anys de presó acusat d'haver fet tocaments a la seva neta. La sentència no es creu la versió de la menor. De fet, recull que d'ençà que es va presentar la denúncia, l'adolescent va anar "escalant" els fets a mesura que se la cridava a declarar. No només durant la instrucció, sinó també el mateix dia del judici, davant mateix del tribunal. A més d'incórrer en "incoherències i contradiccions", al llarg d'aquest temps la sentència diu que la neta va introduir nous abusos que en cap cas es recollien a la denúncia (per exemple, dient que l'acusat li tocava els genitals, li feia petons mentre dormia o que un dia va voler-se dutxar amb ella). El tribunal també posa en dubte que l'avi truqués insistentment la seva neta a través d'un número ocult. Per tot plegat, l'Audiència de Girona absol l'acusat d'un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys.

El cas que ara s'ha sentenciat recollia dos suposats episodis d'abusos. El primer hauria passat quan la nena tenia entre 7 i 8 anys; i el segon, quan ja era una adolescent de 15. Segons sostenia la fiscal, l'avi de Celrà aprofitava per abusar de la seva neta durant els caps de setmana que la menor i el seu germà s'estaven a casa seva.

Entre d'altres, l'acusació relatava que el processat havia tocat el cul de la nena mentre li feia massatges o que la petonejava quan dormia. Però el tribunal no es creu cap dels abusos. Ni aquests, ni tots els altres que consten en instrucció o que la menor, fins i tot, va introduir al mateix judici (quan va dir, per exemple, que el seu avi intentava dutxar-se amb ella).

De fet, la sentència tomba la versió de l'adolescent precisament perquè té "imprecisions i contradiccions". Però sobretot, perquè d'ençà que la menor va anar a denunciar el seu avi, ha anat "escalant" el contingut dels abusos cada vegada que se l'ha citada a declarar o se li ha fet una exploració.



Petons i tocaments

Per exemple, l'Audiència recull que durant la instrucció, la nena va explicar que quan el seu avi li feia petons a la boca, també li magrejava el cul. O que li havia arribat a tocar repetidament els genitals. "Res d'això, però, no apareix ni en la denúncia inicial ni en l'exploració que se li va fer a l'hospital", subratlla la sentència.

A més, el tribunal també posa en dubte que el processat truqués insistentment a la seva neta a través d'un número ocult. "En el moment de la detenció se li va intervenir el mòbil, i després del buidatge no es va poder constatar aquesta dada", diu la sentència. "Tampoc consta que l'inculpat tingués altres telèfons des d'on podia trucar amb número ocult", hi afegeix.

Per tot plegat, la Secció Quarta de l'Audiència absol l'avi de Celrà, que ara té 64 anys. A més de la presó, l'home s'enfrontava a passar-se 10 anys en llibertat vigilada i a no poder-se apropar a menys de 200 metres de la seva neta ni comunicar-s'hi durant un període de 12 anys.



A una rabieta

Durant el judici, l'acusat ja va negar els fets i va dir que no s'explicava per què la seva neta l'havia denunciat. La seva defensa sí que va vincular el cas, però, a una rabieta de l'adolescent (perquè el processat i la seva dona s'havien negat a pagar-li una depilació làser).

La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Maria Teresa Iglesias, no fa cap esment a aquest extrem. Sí que recorda, però, que la versió de la menor "és insuficient per destruir la presumpció d'innocència" i subratlla que "la justícia penal no es pot aconseguir a qualsevol preu".