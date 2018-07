L'Oficina d'Habitatge de Banyoles passa de gestionar un pis social a 36 en onze anys

L'Oficina d'Habitatge de Ba-nyoles ha passat de tenir un sol pis amb funció social a 36 en onze anys, tal com va ressaltar l'Ajuntament ahir, alhora que va informar de la incorporació de tres pisos més cedits per l'entitat financera Bankia. Segons va informar el Consistori, es tracta d'habitatges que tant es poden destinar al lloguer com a la compra.

Tot i que s'ha difós aquesta setmana, l'aportació dels nous pisos socials es va realitzar fa un mes. Pel que fa a la finalitat d'aquests habitatges, l'Ajuntament va explicar que la majoria són per a situacions d'especial urgència i persones amb risc d'exclusió residencial. Abans d'adjudicar-los, tècnics de l'àrea comarcal de Benestar Social i de l'Oficina d'habitatge realitzen una valoració conjunta, per treballar cas per cas.

El 36 pisos amb funció social de l'oficina –11 dels quals provenen de Bankia– es troben en diverses zones de Banyoles, tant al centre com als barris. El Consistori va apuntar que aquests immobles són a part dels de protecció oficial que hi ha a la ciutat. L'equip de govern de Banyoles ha optat, fa anys, per la negociació directa amb les entitats bancàries que disposen d'habitatges buits. Col·lectius com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca reclamen a l'Ajuntament que sancioni els bancs amb propietats en aquesta situació.