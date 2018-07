President Vila, delegat Vila

Canvi d'institució, mateixos objectius: de «treballar pel país» per «aconseguir la independència» i «la república» des de la Diputació de Girona, a fer-ho des de la Delegació de la Generalitat a Girona. Pere Vila (Girona, 1973) –tal com va avançar Diari de Girona el 16 de maig passat– deixa la Presidència de la Diputació de Girona tres anys i escaig després d'arribar-hi per traslladar-se a un altre despatx oficial situat no gaire lluny de la l'angosta pujada Sant Martí: el que hi ha a la planta superior de l'antic Hospital de Santa Caterina, l'imponent edifici de la plaça Pompeu Fabra (i de les Lletres Toves de Torres Monsó) que acull la seu territorial de l'administració catalana.



Nomenament anunciat

El Consell Executiu, reunit ahir a Barcelona, va acordar el nomenament anunciat de Vila juntament amb els dels altres set delegats territorials; la decisió es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) demà; dimarts que ve, el ple de la Diputació es tornarà a reunir per certificar la renúncia del president sortint, el pas previ perquè el 31 de juliol es doni pas al president entrant: Miquel Noguer, vicepresident provincial i alcalde de Banyoles.



Polític de «mà estesa»

Vila és el president del PDeCAT a la «vegueria de Girona» i alcalde de Llançà, on governa gràcies a un pacte amb el PSC –de treballar per la independència i la república els socialistes, res de res–, que a finals de març va flirtejar amb el desastre (l'acord contemplava que els dos partits es repartirien l'alcaldia temporalment, però finalment el PDeCAT va decidir que se la quedava tot el mandat). Vila és home de partit, que es va estrenar com a regidor a l'Alt Empordà el 1995, que va presidir el Consell Comarcal del 2007 al 2009, que ja va ser a diputat provincial portaveu del 2001 al 2012 i que va ser diputat al Parlament de JxSí –la primera, i fins a la data, única Große Koalition independentista– entre els anys 2012 i 2015. De professió, a banda de polític de «mà estesa» procliu als pactes i consensos –qualitats reconegudes per la resta de grups representats a la Diputació, fins i tot per la CUP, l'assot opositor de la seva presidència–, Pere Vila és director en excedència de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà; de formació, tècnic especialista en Hostaleria i Turisme i estudiant de Dret a la Universitat Oberta de Catalunya. Vila abandona la Diputació convençut de «la fortalesa» del «món local» i després de dedicar bona part dels esforços a pacificar una institució que es trobava en hores baixes quan hi va posar els peus –les presidències de Jaume Torramadé i de Joan Giraut no van ser, precisament, plàcides.



Nou mesos després

Des de temps de l'article 155, que va entrar en vigor a finals d'octubre de 2017 i va decaure el 2 de juny passat, Girona estava orfe de delegat del Govern. Que el càrrec seria per a Pere Vila es va saber un parell de dies després de la investidura del president Quim Torra, proclamat el 14 de maig. Torra va prendre possessió (17 de maig) i dotze dies després nomenava consellers. Però la confirmació de Vila –i de la resta de delegats– s'ajornava; des de la Vicepresidència assenyalaven com a principals motius la creació de la nova delegació del Penedès –Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès, en serà el responsable– i la voluntat de nomenar tots els delegats alhora per presentar-los plegats. Ara ja és possible.