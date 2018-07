Ryanair cancel·la 200 vols diaris a Espanya per la vaga dels dies 25 i el 26 de juliol

Ryanair ha confirmat que avui, dimecres, 18 de juliol, ha contactat via correu electrònic i per missatge de text amb prop de 50.000 clients que tenien previst viatjar des de -o cap a- Espanya el dimecres que ve, 25 de juliol, i el dijous, 26 de juliol, per avisar-los amb set dies d'antelació que els seus vols han estat cancel·lats a causa de la vaga anunciada pels tripulants de cabina a Bèlgica, Portugal i Espanya. La línia aèria, que cancel·larà 200 vols diaris durant la vaga, no ha facilitat les dades relatives a la cancel·lació d'operacions a l'aeroport de Girona, on per als dies de la vaga hi havia programats més de setanta vols.

Des de la companyia lamentem "profundament" aquestes cancel·lacions, que afectaran a un 12% dels clients que tenien previst viatjar amb Ryanair el dimecres i dijous de la setmana que ve. El percentatge d'afectació és superior en els vols amb origen o destinació a Espanya: el 24%, segons informa l'empresa. La companyia ha ofert a tots els clients afectats la possibilitat de resituar-se en un vol alternatiu que es vagi a operar set dies abans o després del 25 i 26 de juliol. Com a alternativa, podran rebre també el reemborsament complet dels seus bitllets.



Les xifres que dona Ryanair són les següents:

· Fins a 200 vols cancel·lats dels més de 830 vols diaris que Ryanair opera cap a/des d'Espanya (24%).

· Fins a 50 dels més de 180 vols diaris que Ryanair opera cap a/des de Portugal (27%).

· Fins a 50 dels més de 160 vols diaris que Ryanair opera cap a/des de Bèlgica (31%).

· Fins a 300 dels més de 2.400 vols diaris que Ryanair opera a Europa (12%).

L'atenció al client, reforçada

En aquest context, Ryanair assegura que ha incorporat personal extra al departament d'atenció al client per ajudar en la gestió del reemborsament o reubicació dels clients afectats al llarg dels propers 7 dies. I que qualsevol client de Ryanair que no hagi rebut un e-mail o missatge de text avui, podrà comptar amb que el seu vol s'operarà amb normalitat i haurà de fer el check-in seguint el procediment habitual.

Kenny Jacobs, portaveu de Ryanair, declara: "Volem transmetre nostres més sinceres disculpes als nostres clients per les molèsties derivades de les vagues, que tindran lloc a pesar que hem fet tot el possible per evitar-les". Al seu criteri, les aturades convocades pels tripulants de cabina per exigir millores laborals, "no tenen cap justificació". Segons Jacobs, "la tripulació de cabina de Ryanair gaudeix d'un bon sou – de fins a 40.000€ anuals –", a banda de "14 dies lliures al mes, bones comissions per vendes, bonificació per uniformes i prestació per malaltia".