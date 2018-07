Aplicar la legislació espanyola o la irlandesa a conveniència

El director general de Màrqueting de Ryanair, Kenny Jacobs, assegura que la línia aèria vol aconseguir un acord «més aviat que tard» amb els sindicats de tripulants de cabina, encara que dona per fet que les vagues convocades per als dies 25 i 26 de juliol es mantindran. «Hi haurà un acord en algun moment entre Rynair i els sindicats a Espanya. Ens agradaria que aquest moment fos més aviat que tard. Ens agradaria que les vagues s'avortessin i no es produïssin», declarava el directiu, ahir, en declarcions a l'agència Efe.

Per la seva banda, els sindicats Sitcpla i USO, condicionen la desconvocatòria de la vaga de tripulants de cabina al fet que la companyia irlandesa es comprometi a sotmetre's a l'aplicació de la legislació laboral espanyola.



Pessimisme

Representants dels sindicats insistien en la seva reivindicació i expressaven pessimisme davant la possibilitat d'arribar a un acord. El portaveu i responsable de Relacions Externes de Sitcpla, Antonio Escobar, manifestava que des que van convocar la vaga no hi ha hagut un acostament ni tan sols per establir els serveis mínims. Des del seu punt de vista, resulta curiós que Ryanair hagi sol·licitat l'establiment d'aquests serveis, ja que així accepta «tàcitament» que la legislació que li és aplicable és l'espanyola. Escobar critica que Ryanair s'aculli a la llei irlandesa quan li convé.