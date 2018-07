Els conills, una amenaça pel tram gironí del TAV

Adif destinarà 3,6 milions d'euros a instal·lar més de 450 quilòmetres de tanques de reforç en les vuit línies d'alta velocitat, entre elles el tram gironí del TAV, per protegir la infraestructura davant l'entrada de conills. La superpoblació d'aquesta espècie, denundiada per Asaja, també suposa una amenaça per la seguretat ferroviària. El contracte que ara s'ha licitat té un termini d'execució de divuit mesos.

Les línies en les quals s'actuarà es divideixen en quatre eixos: Eix Nord-est (LAV Madrid-Barcelona-Frontera francesa) i Eix Est(LAV Madrid-València i LAV Albacete-Alacant); Sud (LAV Madrid-Sevilla i LAV Còrdova-Màlaga); i Eix Nord (LAV Madrid-Valladolid; LAV Medina del Camp-Zamora i LAV Valladolid-León).

Segons assenyala Adif, aquesta solució, que consisteix a reforçar la part inferior del tancament perimental de la plataforma, és "econòmica i fàcil d'executar" i s'implementa en totes les línies d'alta velocitat des de fa diversos anys "amb bons resultats".

La instal·lació d'aquests reforços en la tanca que protegeix la infraestructura ferroviària va ser un dels compromisos que va assumir Adif en la seva reunió amb Asaja (Associació Agrària de Joves Agricultors) el mes de maig, amb l'objectiu de pal·liar els problemes causats per la superpoblació de conills.