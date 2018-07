La Festa Major de Sant Jaume proposa més d'una quinzena d'actes

Sant Jaume de Llierca ha programat prop d'una quinzena d'activitats per a tots els públics per celebrar la seva festa grossa, que tindrà lloc de demà divendres 20 fins al dimecres 26. Tal i com ja va succeir l'any passat amb grups com Aspencat, el municipi ha volgut apostar pel públic jove amb un inici de festa molt potent: l'Hora de Joglar, Itaca Band i Jumpack actuaran avui a la plaça Major a partir de la mitjanit. La Nit de Sant Jaume, aquest dissabte, també serà potent: grups com Pa d'Àngel, Albercocs i Pelukas actuaran a la plaça Major. D'entre les altres activitats destacades per a joves hi ha el partit de futbol de «Blancs contra Vermells», que organitza Grup de Joves i que tindrà lloc el dia 21 al camp municipal d'esports a les 19:30 h; el dia 22 també se celebrarà una Festa Holi i una Festa de l'Escuma a la plaça Major. Enguany serà Fefe i Companyia el grup d'animació infantil que animarà els més petits amb un espectacle al Centre Cívil el dia 21 a les 17:00 h. A més, igual que en l'edició passada, s'oferirà un berenar saludable als assistents.

L'activitat més refrescant de la festa major i una de les més esperades serà el dia 22, de 16:00 a 19:00 h, amb la instal·lació d'un Tobogan d'aigua gegant a l'avinguda de Girona. D'entre totes les activitats que ofereix el poble, destaca la cercavila del dia 25 a les 13:oo h que tindrà lloc un cop finalizat l'Ofici solemne a l'Església. La desfilada comptarà amb la Geganta Talena, la Cabra d'Or, l'Anneta i en Jaumet, que arribaran al Centre Cívic, on es tocaran sardanes amb la Cobla Rossinyolets i es farà un Vermut Popular obert a tothom. A les 17:30 h La Selvatana oferirà un concert de sardanes a la plaça Major, i a partir de les 18:30 h i fins a les 22:00 h aquesta orquestra farà el Ball de Festa Major. Després del concert es farà l'esperada proclamació de l'Hereu i de la Pubilla del 2018.

Durant el dilluns 23 hi haurà actraccions gratuïtes durant tot el dia i per a totes les edats. L'endemà, totes les activitats es realitzaran al Centre Cívic. Els més menuts podran provar el seu talent amb el Concurs Infantil de Dibuix que es farà a les 16:30 h. A les 17:00 hi haurà el Concurs de coques i pastissos, i a les 18:00 h es farà el Ball de la Geganta Talena, la Cabra d'Or, l'Anneta i en Jaumet. El centre també acollirà l'espectacle de màgia amb el Mag Sanyes, i el punt final del dia el farà el Duet Gerunda amb l'actuació Mini Ball, que farà a les 22:00 h. El dia 26 la Tornaboda serà l'encarregada de cloure la Festa Major després de sis dies d'actes.