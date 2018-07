Jutgen un home acusat d'haver agredit sexualment la seva filla menor a Girona

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d'haver agredit sexualment la seva filla de manera continuada, primer a Flaçà i posteriorment a Girona. El primer dels episodis d'abús hauria succeït quan la nena tenia entre 6 i 7 anys i es van repetir en forma d'agressió quan aquesta encara era menor de 13.

La denúncia va ser interposada el 9 de maig del 2017. La nena va relatar llavors que el seu pare l'havia tocat un primer cop per sota de la roba a les parts dels genitals. Quan va ser més gran, els abusos es van convertir en agressions. Amenaçada per l'acusat, la nena va assegurar que l'havia obligat a fer-li fel·lacions i, fins i tot, en alguna ocasió, l'home havia ejaculat a dins de la seva boca. Va ser aquell mateix dia que li va explicar també a la seva mare, la qual fins al moment no tenia constància dels fets i que ahir, durant el judici, va explicar que ambdues estaven anant al psicòleg. La declaració de la jove –que actualment té 18 anys– es va realitzar a porta tancada.



El processat ho nega tot

Durant la vista, l'acusat va negar tots els fets, assegurant que no eren certs i que ell tenia una bona relació amb la nena. L'home va subratllar que precisament va ser ell qui va cuidar de les filles durant els anys que ja no eren parella amb la mare de la víctima. També va relatar que la nena sempre l'havia «estimat molt» i que amb freqüència «l'havia anat a veure a la presó». Precisament una de les proves aportades per la defensa van ser unes cartes escrites per la mateixa víctima al seu pare on li expressava el seu suport des de fora del centre penitenciari i li deia que «era el pare perfecte».

Aquest argument va ser aprofitat per l'advocat del processat –Manel Mir–, que va lamentar que «de les poques proves que s'havien aportat» al cas era possible deduir a través de les cartes que «podria no haver passat res entre l'acusat i la seva filla».

La fiscal, en canvi, va opinar que els fets havien quedat «acreditats» a partir de la declaració de la víctima, la qual havia exposat un relat «sostingut i versemblant» que tenia «credibilitat», tot i que alguns dels detalls no haguessin quedat massa definits.Per tot això, el ministeri fiscal va mantenir la pena plantejada inicialment: 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual de caràcter continuat a menor de 13 anys amb agreujant de parentesc i reincidència. També va sol·licitar que l'acusat no es pugui acostar a la víctima ni comunicar-se amb la mateixa durant un període de 10 anys i que un cop surti del centre penitenciari estigui en llibertat vigilada.

Pel que fa a la indemnització, la fiscal va reclamar una suma de 10.000 euros pels danys morals que havia sofert la menor, que hauria presentat símptomes com «tristesa, depressió, ansietat, insomni, o s'hauria, fins i tot, autolesionat». La defensa de l'acusat demana l'absolució. Actualment l'encausat ja es troba complint una pena de 12 anys de presó per uns fets similars. El judici va quedar vist per sentència.