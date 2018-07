Més de 750.000 catalans han deixat de fumar gràcies al pla antitabac dels CAPs

Més de 750.000 catalans han deixat de fumar gràcies al programa antitabac Sense Fum que s'ofereix als centres d'atenció primària (CAP) i que acaba de complir 15 anys. Professionals de l'atenció primària van participar ahir en la IX Trobada del Programa d'Atenció Primària Sense Fum (PAPSF), en la que van actualitzar els coneixements sobre el tabac i les estratègies per ajudar els seus pacients a deixar de fumar, i on van alertar dels perills que comporten els cigarrets electrònics.

L'objectiu del Programa PAPSF és millorar el perfil d'actituds i comportaments sobre el tabaquisme i facilitar la disminució de la prevalença del consum de tabac tant entre els professionals com la població en general.

Així, els experts posen de manifest l'errònia percepció que els cigarrets electrònics impliquen un menor risc per a la salut. De fet, ressalten que alguns estudis nord-americans assenyalen que un 25% dels fumadors que volen deixar de fumar creuen que fumar aquest producte té menys risc per a la salut que el tabac convencional, quan la realitat és que aquest tipus de cigarrets són tòxics, estan pensats per crear nous addictes i no es pot demostrar científicament que ajudin a deixar de fumar tabac convencional. Segons els professionals, els usuaris dels cigarrets electrònics deixen menys de fumar que els fumadors convencionals i començar a fumar cigarrets sense fum multiplica per set el risc de consumir tabac.

A més, durant la jornada també han analitzat els efectes nocius del fum «de segona mà» o tabaquisme passiu, que fa augmentar entre un 20 i un 30% el risc de patir càncer de pulmó en els adults i en els nens provoca mort sobtada, otitis o malalties respiratòries.