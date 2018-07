Les noves Urgències de l'hospital Trueta registren 118 atencions el primer dia

El primer dia de les noves Urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona es va tancar ahir amb 118 urgències ateses, un 20% de les quals van quedar ingressades al centre. El primer dia en funcionament dels nous espais es va desenvolupar «sense incidències», segons informen des de l'hospital, i entre avui i demà s'hi acabaran de traslladar les àrees d'observació i crítics. La setmana vinent es traslladarà la zona de traumatologia, de manera que la part vella del servei haurà quedat definitivament tancada.

Les noves urgències estan equipades amb 22 boxs amb 31 punts d'assistència. S'hi sumaran, un cop acabada la segona fase del projecte, dotze punts d'observació monitorada i quatre punts d'atenció per als pacients crítics. A més, hi haurà cinc consultes específiques per als pacients menys greus, vuit butaques i una zona de traumatologia, amb cinc punts d'atenció i l'àrea de triatge.



Visita del delegat de Salut

Aquest matí, el director territorial de Salut a Girona, Miquel Carreras, ha visitat les noves instal·lacions, que es van posar en funcionament dimecres. El doctor Carreras, acompanyat pels professionals del servei, l'equip directiu de l'hospital i la seva gerència, ha pogut comprovar en primera persona la posada en marxa del nou servei i la millora que suposa en l'atenció al pacient.

Per al gerent del CatSalut a Girona, les noves urgències són fruit de "l'aposta i compromís del departament de Salut pel Trueta, com a l'hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona. A més al Trueta hi ha d'altres projectes, com són el nou bloc quirúrgic i l'ampliació de l'Hospital de Dia d'oncologia o la segona fase de la unitat de neonatologia i cures intensives de pediatria, per garantir una atenció de qualitat a la ciutadania de Girona."