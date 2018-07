La pobresa es cronifica entre dones i famílies joves a Girona

La Creu Roja de Girona va atendre 61.976 persones el 2017, enfront de les 67.798 de l´any anterior (gairebé 6.000 menys), i va realitzar 183.729 intervencions, en aquest cas moltes més (121.753) que el 2016, que van ser 112.564. De tots els ciutadans atesos l´any passat, 19.828 es trobaven en una situació d´extrema vulnerabilitat i en 2.191 casos van haver de rebre atenció urgent per cobrir necessitats bàsiques. De manera general, el 2017 l´organització humanitària va destinar 1.469.478,30 euros a un ampli ventall de projectes dissenyats per lluitar contra la pobresa, un 10,72% més que el 2016.

La cronificació de la pobresa en famílies joves amb fills, en les quals els progenitors tenen una mitjana d´edat de 40 anys, és el principal motiu d´alerta de la Creu Roja a Girona; així com les dones que, dintre dels col·lectius de risc d´exclusió social, es manté com el nucli de població més castigat per la manca de recursos. D´altra banda, l´organització també remarca la necessitat d´augmentar les accions vinculades a la pobresa energètica, un repte que afronten aquest 2018.



Peticions d'asil

Pel que fa als projectes per facilitar la integració social de migrants i refugiats al país, l´any passat l´entitat va atendre 1.449 persones, 129 de les quals en primera acollida; d´entre elles, hi havia 56 menors estrangers no acompanyats. Entre 2015 i 2017, l'organització ha atès a més de 280 sol·licitants de protecció internacional, un col·lectiu que gairebé s'ha multiplicat per quatre en tres anys, ja que ha passat de 84 persones el 2015 a 328 fins al primer semestre del 2018. La Creu Roja ha gestionat 118 peticions d´asil, 60 de les quals de persones que passen la frontera a través de la Jonquera.

En l´àmbit de la integració de la població refugiada, la Creu Roja alerta de dificultats degut a la falta de pisos adequats per gestionar la fase d´inserció als municipis, un cop superada la de primera acollida, pel que ha reclamat un major suport dels ajuntaments. En l´actualitat, per a aquesta part del programa només disposa de dos habitatges a Riudellots de la Selva i la Bisbal d´Empordà; per a la primera fase, la d´arribada, compten amb pisos a Girona i Salt.

La inserció laboral de les persones que participen en els seus programes és prioritària per a la Creu Roja perquè, tal com ha afirmat el seu coordinador a Girona, Jordi Martori, "la millor política social és el treball digne". Per això, l´entitat assenyala la taxa d´inserció laboral, situada en el 44% i en el 59% pel que fa a la població juvenil, com una de les dades més rellevants de la memòria d´activitats del 2017 que han presentat aquest dijous al matí.

L´augment de voluntaris ha permès augmentar el nombre d´intervencions a les persones sense llar que viuen a les comarques de Girona, que cada any atén prop de 150 dones i homes. L´últim exercici van ser 149 persones, 138 de les quals es trobaven al carrer i 74 a les oficines, on es fa el seguiment de la seva situació. En total, el 2017 la Creu Roja va realitzar 393 intervencions.



Maltractament a gent gran

Entre les novetats de l´any passat, destaca un programa contra el maltractament a gent gran o en situació de dependència, pel que van passar 2.941 ciutadans. En relació amb aquest col·lectiu, el servei de teleassistència de Creu Roja atén més de 1.300 gironins cada any.