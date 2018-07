Sopar d'hora redueix el risc de càncer de mama i de pròstata

Sopar aviat o deixar un interval d'almenys dues hores abans d'anar-se'n al llit s'associa amb un menor risc de càncers de mama i de pròstata, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (Isglobal) i en què també ha participat l'investigador gironí Rafael Marcos-Gragera, de la Unitat Epidemiològica i Registre del Càncer de Girona de l'ICO i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi).

Segons el treball, que publica la revista International Journal of Cancer, les persones que sopen abans de les 9 del vespre o esperen almenys dues hores abans de ficar-se al llit tenen prop d'un 20% menys de risc d'aquests tipus de càncer que les que fan l'àpat nocturn després de les 10 de la nit o les que se'n van al llit immediatament després de sopar.

L'investigador de l'Isglobal, Manolis Kogevinas, destaca que, fins ara, els estudis en persones sobre alimentació i càncer s'havien concentrat en els patrons de la dieta, analitzant per exemple si les persones mengen carn vermella, fruites o verdures, o bé establint relacions amb la quantitat d'aliments i l'obesitat.

Tot i això, no s'havia prestat atenció a altres factors que envolten un acte tan quotidià com el menjar: les hores d'ingesta i les activitats que es duen a terme abans i després, segons Kogevinas.

«L'evidència recent en estudis experimentals indica que el moment de menjar és important i mostra que fer-ho en hores tardanes afecta la salut», assenyala l'investigador.

L'objectiu de l'estudi va ser avaluar si els horaris dels menjars i de son poden estar relacionats amb el risc de patir càncers de mama i de pròstata, que són dos dels càncers més comuns en el món i que més es relacionen amb la feina nocturna i la disrupció circadiària o alteració del rellotge biològic.

En el marc del projecte MCC-Spain, cofinançat pel Consorci d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), els investigadors van avaluar dades de 621 casos de càncer de pròstata i 1.205 de mama i de 872 homes i 1.321 dones seleccionats a l'atzar en centres de salut primària de diferents punts d'Espanya.

L'anàlisi la van fer a partir de dades recollides en entrevistes sobre els horaris de menjar, son i cronotip i un qüestionari sobre hàbits d'alimentació i compliment de les recomanacions de prevenció del càncer.

«El nostre estudi conclou que seguir patrons diürns d'alimentació s'associa amb menys risc de càncer», ha resumit Kogevinas, primer autor de la publicació.

Per a Kogevinas, aquests resultats «subratllen la importància de tenir en compte el ritme circadià en els estudis sobre dieta i càncer». A més, segons l'investigador, en el cas que es confirmessin aquests resultats, «tindran implicacions en les recomanacions sobre la prevenció del càncer, que actualment no tenen en compte els horaris dels àpats». «Això tindria especial repercussió en cultures com les del sud d'Europa, on el sopar es fa tard», ha afegit.

Dora Romaguera, investigadora d'Isglobal que també ha participat en el treball, considera que «és necessari fer més estudis en persones per conèixer el perquè d'aquests resultats, però tot apunta que l'hora d'anar a dormir afecta la nostra capacitat de metabolitzar el menjar».

L'evidència científica actual en animals mostra que l'horari de les ingestes d'aliments té «implicacions profundes en el metabolisme dels aliments i en la salut», ha conclòs Romaguera.