Trenta-vuit viatges, vint països, quatre continents

De formació, el president sortint de la Diputació de Girona, Pere Vila, nou delegat de la Generalitat al territori, és tècnic especialista en Hostaleria i Turisme, sector que genera el 12% del producte interior brut català i que ocupa 350.000 persones, segons dades del Govern català de 2017. A criteri del grup de la CUP, que exerceix l'oposició a la institució provincial («lligada a un model centralista, borbònic, del segle XIX i gens arrelat al territori» i que «tothom sap que nosaltres la faríem caure»), Vila, en tant que president, «s'ha convertit els últims mesos en un agent comercial de la Costa Brava i ha viatjat pel món explicant-ne les virtuts». Ho sosté, en to desaprovador, el diputat provincial (i únic) dels cupaires al plenari, Lluc Salellas, protagonista habitual d'enfrontaments polítics i dialèctics amb l'equip de govern postconvergent. La CUP atribueix a Pere Vila 38 viatges a l'estranger en menys d'un mandat («més d'un al mes»), a 20 països de quatre continents. «Ni Puigdemont, Montilla, Maragall o Mas van viatjar tant», assenyala Salellas al bloc [es]Crits per Girona, que publica en col·laboració amb la regidora Laia Pèlach. La CUP censura que «una de les principals prioritats del president sigui viatjar pel món acompanyat [diputats, protocol, comunicació...]» i «més quan sabem que municipis de la nostra demarcació tenen necessitats i prioritats que els surten per les orelles cada dia».

– On són les polítiques de Medi Ambient o Educació, Pere Vila? I més enllà del maquillatge, quan es farà una aposta perquè el pressupost immens de la Diputació viri realment a l'eix social?

Recorda Salellas, que la institució dedica a la «promoció turística» sis milions d'euros anuals («més la implicació del president»), una quantitat que «cap altre sector econòmic privat rep». Recorda la CUP que Pere Vila ha visitat Washington, París, Singapur, Toronto, Chicago, Los Angeles, Nova York, Guatemala, Buenos Aires, Saint Louis, Melbourne, Sidney, Moscou, Sarajevo, Copenhaguen, Estocolm... i el compara amb Willy Fog, protagonista de la versió de dibuixos animats vuitantera de BRB International i Televisió Espanyola de La volta el món en 80 dies de Jules Verne. «Un segle i mig després de la literatura» immortal de l'escriptor (i més coses) francès, «m'empipa veure com les institucions públiques s'acaben convertint en plataformes per voltar pel món sense criteris ni explicacions de fons ni polítiques sobre què es fa a un lloc i un altre», etziba Salellas.

Que fa uns dies el president in pectore, Miquel Noguer, viatgés fins a Washington per assistir a l'Smithsonian Folklife Festival, fa témer als cupaires que «la perspectiva» de l'«afició viatgera» no canviarà «gaire o gens».