Adhesius contra l'abandonament de trastos als carrers olotins

L'Ajuntament d'Olot inicia una campanya per evitar l'abandonament de mobles i trastos vells a la via pública, ja que més de la meitat de les 330 tones de voluminosos que es van recollir l'any passat a la ciutat eren recollides no programades.

Es col·locaran adhesius amb el missatge «Així no!» a les andròmines que estan abandonades a la via pública sense avís previ i el consistori editarà cartells per fomentar l'ús del servei de recollida de voluminosos.

«Tot i que la majoria dels ciutadans d'Olot realitzen un ús correcte del servei s'ha detectat que una part de la recollida de voluminosos s'ha de realitzar per retirar de la via pública trastos que hi han estat abandonats sense avís previ», explica el regidor de Medi Ambient, Jordi Alcalde.