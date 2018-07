Aliments ecològics a la Fundació Ramon Noguera

La Fundació Ramon Noguera ha assumit la producció d´aliments ecològics –principalment pasta fresca i pizza– de la marca Aliments Onyar, que es venen en botigues especialitzades. En aquesta nova línia d´activitat l´entitat està ocupant laboralment 10 persones amb discapacitat. Tenint en compte que l´alimentació ecològica és un sector en expansió, l´entitat preveu fer millores amb la finalitat de créixer i assolir la creació de nous llocs de treball. La línia de productes, que estan etiquetats amb la marca Aliments Onyar, va ser una iniciativa de la Fundació Onyar La Selva, que el 2017 va integrar-se dins del Grup Fundació Ramon Noguera.

El projecte de producció ecològica, de proximitat i de qualitat es va presentar dijous al vespre als jardins del restaurant La Rosaleda, situat a la Devesa de Girona, en el marc de la III Trobada d´Amics de la Fundació. L´acte va reunir persones vinculades amb el Grup Fundació Ramon Noguera, que col·laboren amb els projectes de l´entitat donant suport econòmic. Durant la vetllada, també es va poder fer un tast dels productes i es va donar a conèixer el nou logotip d´Aliments Onyar.

Per la directora gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, aquest projecte «s´emmarca dins de les diverses línies d´activitat de l´entitat, com ara el rentat de cotxes, la bugaderia o la mateixa Rosaleda on s´ha fet la presentació, i que al llarg de l´any ocupen més de 200 persones amb discapacitat». «Pel que fa a la producció d´aliments ecològics, hem vist que és un mercat en expansió que en un futur ens pot ajudar a crear nous llocs de treball i d´aquesta manera contribuir a avançar cap a una societat més justa i sostenible», va explicar la responsable de l'entitat.



Marca creada fa sis anys

La marca Aliments Onyar va ser ideada per la Fundació Onyar La Selva l´any 2012 i va crear un obrador a Quart que encara està en funcionament. Després d´uns anys de donar a conèixer la marca, el 2017 l´entitat es va integrar dins del Grup Fundació Ramon Noguera, que agrupa quatre entitats d´iniciativa social sense ànim de lucre amb la finalitat de crear i gestionar serveis adreçats a persones amb discapacitat: Fundació Montilivi, Fundació Mas Xirgu, Fundació Onyar La Selva i Fundació Ramon Noguera. Amb aquesta incorporació, el grup va passar d´ocupar 130 persones amb discapacitat el 2016 a 200 el 2017.

Amb la producció d´aliments ecològics la fundació garanteix el respecte a la salut i al benestar del consumidor, alhora que refusen utilitzar qualsevol conservant, colorant o altres additius d´origen químic al llarg del procés de transformació. També es garanteix la procedència de tots els productes utilitzats, que tenen un certificat ecològic, i la qualitat i proximitat de la producció i distribució amb l´objectiu d´acostar el producte als consumidors.