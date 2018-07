Els sol·licitants d'asil a Girona es multipliquen per 4 en 3 anys

Girona ha fet «un nou salt» en l'atenció de persones immigrades i refugiades el 2017, tal com va indicar el coordinador provincial de la Creu Roja, Jordi Martori. Una dada significativa és que més de la meitat de les peticions d'asil que l'organització va gestionar l'any passat, 60 de 118, provenien de migrants que van entrar al país per la Jonquera.

Els diferents projectes de l'entitat per facilitar la integració social de migrants i refugiats van atendre 1.449 persones al llarg del 2017. D'aquestes, 192 van rebre suport en els programes dissenyats per a la primera acollida i 56 eren menors que van arribar sense l'acompanyament de cap adult.

La línia ascendent de l'arribada de població refugiada queda clara amb el balanç d'activitat de la Creu Roja, segons el qual entre 2015 i 2017 ha assistit més de 280 sol·licitants de protecció internacional. D'acord amb les dades de l'organització humanitària a Girona, aquest col·lectiu gairebé s'ha multiplicat per quatre en tan sols tres anys, ja que ha passat de 84 persones el 2015 a 328 fins al primer semestre del 2018.

A l'hora d'executar els seus programes d'integració de les persones refugiades, la Creu Roja alerta que es troba amb dificultats per la falta de pisos on dur a terme la fase d'inserció als municipis, un cop superats els primers mesos corresponents a l'acollida. Per això, l'entitat va reclamar un major suport dels ajuntaments gironins i la cessió d'habitatges «que es puguin alliberar per fer-hi la segona acollida» –va especificar Martori–, ja que l'any passat només van comptar amb dos pisos a Riudellots de la Selva i la Bisbal d'Empordà; per a la primera fase, la d'arribada, compta amb pisos a Girona i Salt. El 2017, 52 refugiats van participar en el procés d'acollida que coordina la Creu Roja i s'allarga de sis a nou mesos, mentre que 22 van realitzar el d'integració, que pot durar de mig any a onze mesos. Ningú va arribar a l'última fase, la d'autonomia.

Menors no acompanyats

En relació amb les necessitats d'aquest col·lectiu, durant el darrer exercici l'entitat va implantar un programa d'acollida i integració de sol·licitants de protecció internacional i refugiats originaris de Síria, Veneçuela, Ucraïna o Colòmbia. I encara dintre de les accions adreçades a la població migrant, també l'any passat la Creu Roja va augmentar les intervencions per atendre l'arribada de menors no acompanyats, provinents del Marroc, Senegal i Nigèria. Vinculat amb l'atenció a infants nouvinguts, 18 nens i nens van participar en un projecte desenvolupat a Palafrugell.