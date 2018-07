El temps del cap de setmana: tempestes i baixada de la temperatura

Cap de setmana de temps insegur i risc de tempestes i pedregades, amb descens de les temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que aquesta tarda-nit ja hi haurà algunes pluges intenses, que sobretot afectaran la meitat oest i el centre de Catalunya. A les comarques gironines, hi ha un avís de risc de precitacions importants de cara al dissabte a la tarda. Serien pluges d'intensitat elevada (més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora), i no es descarta que les tempestes siguin de pedra o calamarssa. L'avís afecta qualsevol punt de la demarcació, a excepció de l'Alt i el Baix Empordà. La pluja anira acompanyada d'un descens de les temperatures. De cara a diumenge, no es descarten noves tempestes, si bé les zones més afectades serien el centre i el sud del país.