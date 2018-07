«Alerta que cada cop hi ha més sanadors que hi veuen possibilitat de negoci»

L'oncòleg de l'ICO de Girona que va atendre a la pacient va alertar ahir en una entrevista a la SER que cada vegada hi ha més curanderos d'aquest tipus que han vist una possibilitat de negoci en casos similars. «Quan un pacient es troba en aquesta situació està molt vulnerable i a vegades entra en mecanismes de defensa psicològica una mica absurds, és una forma que té per afrontar-ho» va relatar. També va explicar que casos com aquests es denuncien poc i que «per desgràcia» quan les famílies ho han fet la resposta de la Justícia ha estat que la persona ja era prou adulta per saber que li estàn prenent el pèl.