Un curandero de València va quedar absolt per fets similars

El passat mes de gener un jutge de València va absoldre d'un delicte d'homicidi per imprudència greu a un curandero que havia tractat un jove de 21 anys que va acabar morint de càncer després d'abandonar el tractament que li havia pautat l'hospital. A la sentència emesa pel jutjat penal número 10 es va considerar que «les darreres decisions relatives al tractament –fossin més o menys encertades– van ser adoptades de forma lliure i conscient pel mateix jove». Al document judicial també es posava en relleu que no era «objecte del procediment valorar si la denominada «medicina natural» era, o no, una alternativa real i eficaç als tractaments mèdics actualment existents contra el càncer».