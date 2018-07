La Fundació Noguera ocupa 10 gironins amb discapacitat en la producció d'aliments ecològics

La Fundació Ramon Noguera ha assumit la producció d'aliments ecològics, principalment pasta fresca i pizza, de la marca Aliments Onyar, que es venen en botigues especialitzades. En aquesta nova línia d'activitat, l'entitat hi ocupa laboralment deu persones amb discapacitat, i preveu fer-hi millores amb la finalitat de créixer i assolir la creació de nous llocs de treball. La línia de productes, que estan etiquetats amb la marca Aliments Onyar, va ser una iniciativa de la Fundació Onyar La Selva, que el 2017 va integrar-se dins del Grup Fundació Ramon Noguera. El projecte de producció ecològica, de proximitat i de qualitat es va presentar dijous al vespre als jardins del restaurant la Rosaleda, situat a la Devesa de Girona, en el marc de la tercera Trobada d'Amics de la Fundació. L'acte va reunir persones vinculades amb el Grup Fundació Ramon Noguera, que col·laboren amb els projectes de l'entitat donant suport econòmic. Durant la vetllada, també es va poder fer un tast dels productes i es va donar a conèixer el nou logotip d'Aliments Onyar.Per la directora gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, aquest projecte «s'emmarca dins de les diverses línies d'activitat de l'entitat, com ara el rentat de cotxes, la bugaderia o la mateixa Rosaleda on s'ha fet la presentació, i que al llarg de l'any ocupen més de 200 persones amb discapacitat». Pel que fa a la producció d'aliments ecològics, Perich va explicar que «hem vist que és un mercat en expansió que ens pot ajudar a crear nous llocs de treball i d'aquesta manera contribuir a avançar cap a una societat més justa i sostenible».