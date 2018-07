Els metges recorden que aquestes teràpies no substitueixen el tractament

Els quatre Col·legis de Metges de Catalunya han aprovat un decàleg de principis de compliment obligat per als facultatius que estableix que les teràpies complementàries mai podran substituir un tractament mèdic científic i parteix de la base que qualsevol facultatiu s'ha de guiar «de manera inexcusable, per criteris científics consensuats i actualitzats». El document recorda que «l'abordatge de qualsevol malaltia ha de comprendre, de manera inequívoca i fonamental, la indicació de tractaments basats en coneixements mèdics validats» i diu que les teràpies de caràcter complementari, «tot i que pretenen contribuir a millorar l'estat del pacient, no poden ocupar mai un paper principal ni exclusiu en el maneig de cap patologia».«El procés d'informació del pacient ha de ser molt rigorós», recorda el Consell, que apunta que el metge ha de vetllar perquè «no interfereixin amb l'acció dels tractaments principals ni perjudiquin el pacient».