El sindicat CSIF es queixa de la pèrdua del 25% dels empleats de l'Estat a Girona

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), el sindicat més representatiu de les administracions públiques, va denunciar ahir que a Catalunya l'Administració General de l'Estat (AGE) està «a punt de col·lapsar-se» degut a la falta de personal.

El president del CSIF a Girona, Rafa Sánchez, es va reunir ahir amb el subdelegat del Govern, Albert Bramon, i va posar l'accent en la situació de Girona, per dir que «és especialment preocupant» perquè la província «ha sofert un descens de gairebé el 25% del personal» i els funcionaris restants, «desbordats», han de treballar activant el «mode supervivència».

El CSIF adverteix que l'única solució passa per la convocatòria urgent de places i, sobretot, per fer aquestes places «atractives, mitjançant l'equiparació salarial amb la Generalitat, on el sou és bastant superior, per tal que els nous incorporats no se'n vagin a altres províncies». A criteri de Sánchez, aquest fenomen «es deu bàsicament a la carestia de vida. S'ha de recordar que Catalunya és la comunitat autònoma on més ha pujat el lloguer de l'habitatge i molts treballadors han de compartir pis, per això aprofiten la primera oportunitat que tenen d'anar-se'n en concurs». «El principal damnificat de la mala gestió és el ciutadà», afegeix. Segons dades de CSIF, el juny del 2017 hi havia 1.061 places d'empleats públics a la província de Girona, de les 1.332 que hi havia el 2009. Bramon va respondre que des del Govern espanyol es treballa per buscar solucions amb rapidesa.