Arcadi Oliveres explica a Bescanó com assolir una república catalana eficient

Els Esquellotaires de Bescanó van tenir divendres de convidat el doctor en Economia i dinamitzador social Arcadi Oliveres a la plaça de les Nacions, presidida per una pancarta de quinze metres on hi havia el missatge «Llibertat presos polítics», amb tres cares sobre la llibertat d'expressió. Al llarg del seu discurs, que va durar una hora, Oliveres va anar desgranant els principals punts aconsellables perquè una república catalana sigui eficient, sostenible i èticament viable.