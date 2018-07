Els Bombers assisteixen un grup d'excursionistes accidentats a la zona de Queralbs

Els Bombers van realitzar ahir un rescat d'un grup d'excursionistes accidentats que tenien com a objectiu arribar fins al Puigmal. Els agents del GRAE van rebre l'avís al voltant de dos quarts de tres de la tarda i es van dirigir fins allà amb un helicòpter. En arribar es van trobar els excursionistes força desorientats, amb una persona que es trobava malament i tres menors que estaven molt cansats com per continuar el trajecte fins al pic. Els Bombers van indicar quin era el camí correcte als que es podien desplaçar, van portar els menors fins a Queralbs i van avisar al SEM perqué assistís una dona de 47 anys, portada a l'hospital de Campdevànol.