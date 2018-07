Dos ferits greus en un xoc entre tres cotxes a la C-65 a Llagostera

Les comarques gironines van registrar ahir a la tarda un segon accident de trànsit, aquesta vegada a la C-65, a l'alçada de la localitat de Llagostera i a pocs quilòmetres del sinistre viari que havia tingut lloc de matinada a Vidreres i que havia acabat amb la vida de quatre dels cinc joves gironins que viatjaven en un dels vehicles accidentats.

L'avís es va donar a un quart de sis de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i nou patrulles dels Mossos d'Esquadra. En l'accident es van veure implicats un total de tres vehicles i, en un principi, els efectius dels Bombers van estar treballant en l'excarceració de dues persones que havien quedat atrapades a dins dels vehicles.

La topada entre els cotxes va ser frontal i va deixar finalment un balanç de dues persones ferides greus. Una d'elles va ser traslladada amb helicòpter fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell i l'altra, en ambulància, fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.



Cues de set quilòmetres

L'incident també va portar certes complicacions a la carretera, ja que durant aquella hora de la tarda el trànsit era especialment dens, coincidint amb el desplaçament de molta gent en ser dissabte. Segons va explicar el Servei Català de Trànsit, durant l'estona que les dotacions van estar treballant, la via va quedar tallada en els dos sentits de la marxa i es van estar realitzant desviaments per l'interior de la població de Llagostera com a única alternativa. Les retencions van provocar fins a set quilòmetres de cua pels dos costats, entre els punts quilomètrics disset i deu.