Fornells de la Selva comença els actes de la seva Festa Major

Des d'ahir i fins diumenge vinent, 29 de juliol, la localitat de Fornells de la Selva acollirà cada dia activitats de tot tipus amb motiu de les festes del poble. Ahir al matí va arrencar la Festa Major amb campionats locals de petanca i botifarra, dos partits de futbol i un bany nocturn. Avui hi ha previst que es faci la festa de l'escuma, així com una jornada de portes obertes a l'Estació Museu, i una sessió de teatre.

El pregó de les festes es farà esperar fins divendres vinent i serà durant els següents dos dies que es concentraran la gran majoria d'actes principals com la cantada d'havaneres, els concerts, el sopar de colles o algunes de les propostes infantils pensades per als més petits de la casa. En total, s'han programat més d'una vintena d'activitats, que combinen les clàssiques de cada any amb alguna novetat com la festa Holi o un torneig d'handbol gespa.