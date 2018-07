L'agenda atapeïda d'un l'home d'Estat d'Olot... a Girona

CANVI D'ESTRATÈGIA. No para, el subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, de reunir-se amb agents socials i econòmics des que a principis de mes va prendre possessió del càrrec. Canvi (sobtat) a la Moncloa i canvi (d'estratègia) a la Subdelegació, de caire molt més polític.

omplicat va resultar al PSC trobar un perfil per ocupar un càrrec, el de subdelegat del Govern espanyol a Girona, que amb el «procés» independentista ha adquirit una rellevància fins fa uns mesos mai vista. Complicat perquè el partit, en perdre el Govern de la Generalitat per allà el 2010, i molts ajuntaments i la Moncloa, el 2011, va patir desercions per totes bandes, algunes de més sonades que d'altres. Amb la base aprimada i menys quadres disponibles, el PSC havia de trobar algú amb prou entitat política per dirigir els serveis de l'administració central que, per llei, ha de ser funcionari de carrera nivell A, el més alt. El partit va buscar, primer, en el bagul de la història (viva) i noms com el de Francesc Francisco Busquets, en Quico Quico, socialista de pedra picada que ja havia dirigit la Subdelegació en èpoques en què el sol no es ponia en els dominis socialistes de tan vastos que eren, o de Josep Quintanas, secretari d'Organització en l'era Montilla, van sortir a les travesses.



Més polític que funcionari

Però no, cap dels dos podia ocupar el despatx principal de l'antic edifici del Banc d'Espanya, a la Gran Via de Jame I, perquè són jubilats. Així les coses, una de les conseqüències de la disruptiva moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy va ser que el tres de juliol, Sant Tomàs apòstol, un socialista garrotxí com n'hi ha pocs, Albert Bramon, nascut a Sant Joan les Fonts el 1956, llicenciat en Física per la UAB, director de l'Institut la Garrotxa del 2004 al 2015 i regidor en diverses etapes a l'Ajuntament de l'Olot –en els governs de Lluís Sacrest va arribar a ser primer tinent d'alcalde– es convertia en el substitut de l'advocat José Manuel Sánchez-Bustamante, l'emissari d'Enric Millo a la província de Girona que va haver de gestionar un període polític i social summament complicat, que va acabar amb la trencadissa de relacions amb l'Ajuntament de Girona.



Des d'aleshores, l'agenda del Bramon subdelegat, més polític que funcionari, al contrari que Sánchez-Bustamante, treu fum. I n'hi ha prou amb uns quants exemples per comprovar-ho: 10 de juliol, Sant Cristòfol, reunió amb l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, per parlar de la variant nord i l'edifici de la Seguretat Social a la ciutat; 12 de juliol, Sant Benet, trobada amb Càritas per comprometre's, entre d'altres qüestions, a resoldre el nomenament del nou cap de l'oficina d'estrangeria, matèria sensible; 16 de juliol, Mare de Déu del Carme, entrevista a la Cadena SER per dir que les obres de l'arxiu provincial arrencaran abans de dos anys; 17 de juliol, Sant Aleix pidolaire, trobada amb el president de l'Associació de Comerciants de la Zona Nord de la Jonquera, Antoni Escudero, exsocialista, per abordar el desdoblament de la carretera N-II, «obra capital per al desenvolupament del territori», a parer de la Subdelegació.



Santa Simforosa

Més: 18 de juliol, Santa Simforosa, rebuda del representant del sindicat CSIF, que li llegeix la cartilla dels «problemes» de manca de personal de l'administració central; 19 de juliol, Santa Àurea, Bramon assisteix a una ponència de Pere Vila –aleshores encara president de la Diputació, en l'actualitat delegat de la Generalitat a Girona– sobre infraestructures i es reuneix amb un altre subdelegat, el de Defensa, el coronel Antonio Merlan, per certificar «la bona relació entre l'Exèrcit i la Subdelegació». També va tenir temps per asseure's amb Xavi Frigola, d'Unió de Pagesos, amb qui va parlar dels combustibles aptes per fer circular tractors per les carreteres.



Sant Elies profeta

2o de juliol, dia de Sant Elies profeta: intercanvi d'opinions amb els presidents de les Cambres de Comerç de Girona, Domenèc Espadaler –que va partir peres amb la Fundació Princesa de Girona, per cert–, i de Palamós, Xavier Ribera, per «valorar els aspectes essencials dels principals projectes estratègics» de la província, que són, van convenir les parts, «el projecte de l'A-2, el baixador del TAV a l'aeroport [de Girona] i els ports de Palamós i Roses», infraestructures que el subdelegat Bramon «tractarà com a prioritàries per donar-hi resposta –atenció!– aquest any». És més, Albert Bramon es compromet a «fer passos» per «agrupar els parlamentaris gironins a Madrid en benefici dels objectius comuns». I demà dilluns, 23 de juliol, Santa Brígida, veurem qui veu (o no) Bramon.