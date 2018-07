El Bisbat de Girona nomena un exorcista

El Bisbat de Girona ha nomenat un exorcista.

El bisbe, Francesc Pardo ha donat l'encàrrec a Mossèn Josep Puig Bofill, que és rector de Roses i Palau-Saverdera des de l'any 2015.

Pardo ha signat els diversos nomenaments que entraran en vigor a partir del setembre. Entre els nomenaments no parroquials s'hi troba el del nou vicari judicial de la diòcesi, que es va fer efectiu el 16 de juliol.

La figura d'un exorcista no s'havia creat a Girona des de fa molts anys i ara, s'ha creat aquest nomenament com a petició explicita del Papa Francesc. És una decisió que ha fet extensiva a tots els bisbes del món.

De fet, segons informava aquesta setmana Antena 3, hi ha pocs mossèns preparats per fer l'exorcisme i per això, la Santa Seu fa cursos de formació. I els que ho volen ser han de tenir un permís especial per treballar amb psicòlegs i metges ja que hi ha preocupació de la gent per les "possessions diabòliques" que sovint són problemes psiquiàtrics.

El Mossèn Josep Puig va néixer el 1958 i va ser ordenat el 1984. Des de fa dos anys excerceix de rector a Roses i Palau-Saverdera.

També compta amb d'altres càrrecs com ara, ser consiliari diocesà de Vida Creixent; és l'arxipreste de l'Alt Empordà Marina i membre del Col·legi de Consultors.

L'exorcisme solemne és un sagrament que només els sacerdots amb el permís del bisbe tenen dret a realitzar.

Altres nomenaments

Pel que fa als nomenaments no parroquials, Mossèn Rafel Felipe i Freije serà el nou vicari judicial en substitució de Mn. Pere Bellvert –qui ha estat al capdavant d'aquesta responsabilitat des del 2005-, que serà jutge diocesà. D'altra banda, Mossèn Joan Soler i Ribas, delegat episcopal per al Servei d'Orientació Vocacional.

En relació a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (ISCRG), Mn. Enric Tubert i Pagès i el Sr. Joaquim Malé i Ribera seran professors no estables.



Nous rectors

D'altra banda, en relació als nomenaments parroquials, Mn. Pere Lluís Aymerich i Armengol, actual rector de les parròquies d'Agullana, Biure, Boadella d'Empordà, Darnius, les Escaules, Maçanet de Cabrenys i la Vajol, ho serà també de Pont de Molins.

Mn. Josep Casellas i Matas, actual rector de Santa Maria de Pineda de Mar, Santa Susanna i Sant Pere de Riu, i administrador parroquial d'Hortsavinyà, ha estat nomenat també rector de Sant Joan Baptista de Pineda de Mar.

Mn. Josep M. Castellà i Marcet, actual rector d'Anglès, Bonmatí, Constantins, Sant Julià de Llor i Sant Martí Sapresa, ho serà també de la Cellera de Ter.

P. Josep Frigola i Ribas, M. Afr., actual administrador parroquial d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga i Terrades, i capellà del santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, serà també rector de Llers.

Mn. Manel Masvidal i Castro, actual rector de les parròquies de Borrassà, Cabanelles, Ermedàs, Espinavessa, Lladó, Navata, Ordis, Pontós, Queixàs, Romanyà d'Empordà, Sant Martí Sasserres, Taravaus, Vilademires i Vilamalla i encarregat de l'Estela, serà també rector de Fortià, Riumors, Vila-sacra i Vilatenim.

Mn. Eduard de Ribot i Martínez, actual rector d'Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Viabrea i administrador parroquial de Riells de Montseny, serà també rector de Gaserans i Grions.

Mn. Joan Triadó i Serracant, actual rector de Breda, Fogars de la Selva, Hostalric i Reminyó, ho serà també de Massanes.

Mn. Joan d'Arquer i Terrasa, actual rector de Castelló d'Empúries, Colera, Llançà, Portbou, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilanova de la Muga, serà també administrador parroquial de Cabanes, Pedret i Marzà, Peralada, Vilabertran i Vilarnadal.

Mn. Dagoberto Rojas i Arroyave, actual vicari de les parròquies de Castelló d'Empúries, Colera, Llançà, Portbou, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilanova de la Muga, ho serà també de Cabanes, Pedret i Marzà, Peralada, Vilabertran i Vilarnadal.

Mn. Joan Soler i Ribas, actual rector d'Arenys de Munt, serà també vicari d'Arenys de Mar.

Mn. Ramon Oller i Hereu, fins ara rector de La Cellera de Ter, serà adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de Santa Maria de Banyoles i a les altres parròquies de l'arxiprestat de Banyoles.

Mn. Carles Sánchez i Garcia, actual diaca de l'Armentera, Empúries, l'Escala, Montiró, Saldet, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Valveralla, Ventalló, Vilacolum, Viladamat, Vilamacolum i Vila-robau, ho serà també de les parròquies de Vila-sacra i Vilatenim.

Finalment, també es produeixen jubilacions de rectors, que es faran efectives el dia de l'inici del ministeri del qui els substituirà. Es tracta de Mn. Ramon Masachs i Plana, fins ara rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Pineda de Mar; Mn. Ramon Oller i Hereu, fins ara rector de la Cellera de Ter; Mn. Lluís Plana i Sau, fins ara rector de Cabanes, Pedret i Marzà, Peralada, Vilabertran i Vilarnadal, i Mn. Rossend Roca i Masachs, fins ara rector de Massanes, Gaserans i Grions.