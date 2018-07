La inspecció de Treball dona la raó als empleats de les ambulàncies

La Inspecció de Treball ha donat la raó als treballadors de les ambulàncies de Girona i l'Alt Maresme, que al maig van denunciar l'adjudicatària del servei, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), per fer un ús «abusiu i fraudulent» dels contractes en pràctiques. Així, ahir el Sindicat del Transport Sanitari de Girona (STSG) va assegurar que la Seguretat Social «ha transformat d'ofici tots aquests contractes en indefinits per considerar-los irregulars». La plantilla sostenia que fins al 16% dels empleats –fins a un centenar- comptaven amb un contracte de pràctiques, i que quan acabaven els 24 mesos estipulats, TSC no els contractava al·legant que no responien al perfil. I això, havent cobrat entre un 40 i un 50% menys de salari «per fer la mateixa feina que els seus companys». El STSG atribuïa aquest «ús fraudulent» a una maniobra de l'adjudicatària per estalviar-se costos.

Ara, Inspecció de Treball els ha donat la raó emparant-se en les actuacions que, d'ofici, ha dut a terme la Seguretat Social en l'historial laboral dels afectats. I és que tots aquells contractes que abans eren de pràctiques, ara apareixen com a indefinits. El STSG assegura que això certifica que la Inspecció ha resolt que aquests contractes eren «irregulars», tot i que encara està a l'espera de rebre la resolució oficial per part de Treball.



Ambulàncies «deplorables»

D'altra banda, el sindicat acusa TSC de tenir «la poca vergonya» d'endur-se les ambulàncies en bon estat que hi ha a Girona i substituir-les per unes altres que es troben en condicions «deplorables». Asseguren que l'adjudicatària ha traslladat vehicles que fins ara donaven servei a la regió «cap a altres punts d'Espanya» i, aquí, ha fet venir ambulàncies «de segona o tercera mà»des de Madrid «amb més de 300.000 quilòmetres».

«Tot això no seria més que una broma de mal gust si no fos perquè el seu estat de conservació és deplorable, perquè tampoc disposen de la documentació en regla i posen en risc la salut tant d'usuaris com de treballadors», va criticar el sindicat STSG en un comunicat.

L'organització afirma que TSC no els va comunicar res d'aquest canvi i es pregunta si el CatSalut, que és qui va adjudicar el servei, també n'estava al cas. «Fins quan haurem d'aguantar aquest servei indigne i indecent d'una empresa que demostrar augmentar beneficis en contra dels treballadors, dels usuaris i de les lleis?», es va preguntar el STSG. «Els malalts de Girona i l'Alt Maresme som de segona o tercera?», va afegir.

El conflicte entre el sindicat i l'empresa TSC fa temps que dura. Unes divergències que, fins i tot, van arribar als tribunals i que es va traduir en una vaga l'estiu de l'any passat.