El jutjat arxiva la causa contra els dos militants de la CUP investigats pel tall de l'AP-7 a Riudellots

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners ha arxivat la causa contra els dos militants de la CUP de Girona investigats per la seva participació en el tall de l'AP-7 a Riudellots de la Selva (Selva) durant la vaga general del 8-N. Es tracta de Lluc Salellas, regidor de Girona, i Marçal Terrades. El jutge, seguint la petició del ministeri fiscal, descarta el delicte de desordres públics. En la interlocutòria, però, el jutge trasllada el cas a la Subdelegació del govern espanyol perquè decideixi si inicia un procés administratiu contra els dos militants per aquells fets. Des de la CUP demanen al nou subdelegat del govern espanyol, Albert Bramon, que descarti l'opció de multar-los i que "no continuï amb la persecució política a l'independentisme".

Des de la CUP s'ha celebrat la decisió tot recordant que des del primer dia van defensar que "la participació a una vaga general des de la desobediència civil no violenta no pot ser considerat mai un delicte". En un comunicat, la formació ha reivindicat les mobilitzacions prèvies i posteriors al referèndum de l'1 d'octubre tot subratllant que "van ser els dies que més a prop es va estar d'aconseguir la llibertat del poble català".

Per altra banda, s'ha exigit l'arxivament de la resta de "procediments polítics oberts contra desenes de catalans que aquells dies es van mobilitzar". Aquests procediments, afegeixen, responen al seu entendre a la voluntat de l'Estat de "voler atemorir durant mesos les persones que s'impliquen políticament amb l'objectiu de desgastar l'independentisme". Per Lluc Salellas, regidor de la CUP-Crida per Girona i un dels dos investigats pel tall a l'AP-7 a Riudellots, juntament amb Marçal Terrades, "no ho han aconseguit" i ha afegit que "seguiran dempeus per l'alliberament social i nacional de poble".

Els dos militants van declarar davant del jutjat el 25 d'abril passat, si bé només van respondre a les preguntes de les seves defenses. Tots dos van afirmar haver participat en una mobilització "legítima", en el marc d'una vaga general "legalment convocada" per reivindicar "la lluita pels drets socials, per la República catalana i per reclamar la llibertat dels presos polítics".

Pel que fa a la possible obertura d'un procés administratiu contra els dos investigats, la CUP exigeix al nou subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, que "deixi el cas sobre la taula i no continuï amb la persecució política a l'independentisme". Sancionar-los per participar en la vaga general del 8-N i els talls de les carreteres seria un "atac als drets polítics i civils de la població de Catalunya", conclou la formació.

Aquesta no és l'única causa que s'ha arxivat a la demarcació per uns fets similars. Fa uns dies, el Jutjat d'Instrucció 1 de Ripoll també va arxivar la causa contra els cinc càrrecs electes del Ripollès investigats pel tall de Coll d'Ares el 8-N en descartar el delicte de desordres públics. La interlocutòria també traslladava el cas a la Subdelegació perquè iniciés un expedient sancionador al considerar que aquells fets podrien haver infringit la Llei mordassa.