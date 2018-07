Platja d'Aro: rics, però no tant

El mòbil sona. Número desconegut. Res. Però torna a sonar. Mateix número desconegut. Coi... Correspon sortir de dubtes.

– Digui?

– Soc Joan Giraut...

... l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, que truca per dir que el municipi, efectivament, és dels més rics de Catalunya ( Diari de Girona, 15/07/2018) en el sentit que disposa d'una capacitat de despesa per habitant com pocs, però que no tant com apunta el Portal de la Transparència ( transparenciacatalunya.cat), repositori d'estadístiques de les administracions catalanes a disposició dels ciutadans. Segons aquesta plataforma oficial, dels municipis catalans de més de 10.000 i de menys de 200.000 habitants, Platja d'Aro –que en té 10.593 de censats– és el que més gasta, amb gran diferència, per veí, en el pressupost per al 2018: 7.704,25 euros, cinc mil més que la segona localitat de la llista, l'Escala (2.097,46). Admet Giraut que «la dada és aquesta», però matisa: la realitat és una altra, perquè en els comptes municipals s'hi inclouen partides d'inversió «plurianuals». Amb la calma discursiva que el caracteritza, Giraut comença a donar números: una partida 30.040.320 euros –hi ha «moltes urbanitzacions» al municipi, que requereixen un esforç inversor notable– més una altra de 9.693.768 euros que, plegades, sumen 39.834.088 euros a gastar, i això representa una despesa per habitant «real» –subratlla l'adjectiu– de 3.760 euros per a aquest any 2018, dada inferior en uns quatre mil euros a la que apareix al portal oficial d'estadístiques de la Generalitat.



Al capdavant del rànquing

Aclarits els números, però, Castell-Platja d'Aro continua al capdavant del rànquing de municipis catalans d'entre 10.000 i 200.000 habitants amb més capacitat de despesa, amb 1.662,54 euros més que l'Escala. En aquest context, l'alcalde Giraut no amaga que el guarisme el satisfà, perquè «al cap i a la fi, la despesa que fa l'Ajuntament representa un retorn directe als ciutadans». Es dona la circumstància que, amb Platja d'Aro i l'Escala, les poblacions de Girona que més capacitat de despesa tenen també són municipis de la Costa Brava: Castelló d'Empúries (1.971,68 euros/habitant); Calonge (1.929,84); Lloret de Mar (1.855,66); Roses (1.839,61); Palafrugell (1.583,38) i Torroella de Montgrí (1.552,63 ). En el costat oposat, el dels que atresoren menys pressupost per invertir es troba Salt, amb 884,82 euros/habitant. La despesa mitjana dels muncipis de 10.000 a 200.000 habitants se situa en 1.216 euros.