El PSC de Figueres reclama que el castell de Sant Ferran tingui més protagonisme

El regidor i portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas, considera que l'equip de govern municipal hauria de potenciar el paper del castell de Sant Ferran en l'oferta cultural del municipi. En una visita feta divendres passat a les millores que s'estan realitzant a la fortalesa, a la qual va assistir en companyia del secretari d'organització del partit a les comarques gironines i diputat al Congrés Marc Lamuà, tots dos van considerar que la ciutat viu d'esquena al castell degut a la «deixadesa» de l'equip de govern de Marta Felip. Casellas va assegurar que «Figueres hauria de ser una potència cultural que integri tota la seva oferta i ara no s'està fent», i va reblar que «de fet, no hi ha ni regidoria de Cultura».



Augment de visitants

Lamuà, per la seva banda, va posar de manifest l'augment de visites que ha tingut aquest conjunt arquitectònic durant els últims anys, per la qual cosa va anunciar que «des del Congrés treballarem per tal que el Castell continuï avançant i tingui un paper més rellevant en l'oferta cultural del país». El grup municipal considera que la xifra de 62.000 visitants aconseguida el 2017 és positiva, però que s'ha d'augmentar pel fet d'estar en una «ciutat cultural com és Figueres».

Durant la visita, Casellas també es va reunir amb els membres del consorci del castell de Sant Ferran i amb l'Associació d'amics del castell de Figueres, el president de la qual és el regidor César Barrenechea.

El castell de Sant Ferran de Figueres és considerat el monument més gran de Catalunya.