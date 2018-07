Torra entrega la Creu de Sant Jordi a Xicu Anoro (La Cuina a Sils) i a quatre entitats gironines

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet entrega aquest vespre de la Creu de Sant Jordi a 31 personalitats i 24 entitats. Entre ells hi ha el gironí Xicu Anoro, fundador i coordinador del grup La Cuina a Sils, i quatre entitats de les comarques gironines: l'Associació Casino La Unió de Vidreres, l'Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà, i el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll.

L´acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi s´ha celebrat per primera vegada al Palau de la Música Catalana i ha comptat amb la presència de tots els guardonats i una representació institucional encapçalada pel mateix president català, el president del Parlament, Roger Torrent; la consellera de Cultura, Laura Borràs, i diversos membres del Govern.

En aquest marc, Torra ha proclamat que Catalunya "vol ser lliure" i que per això caldrà anar "junts". "Per acabar la feina caldrà preparar-nos i avaluar molt bé els enormes sacrificis que caldrà fer", ha vaticinat el president, abans dirigir-se a tots els guardonats com a "estímul per tenir consciència que l´esforç paga la pena si l´anhel és prou alt".