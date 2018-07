La Diputació formalitza la renúncia de Pere Vila

La sessió urgent i extraordinària presidida per Miquel Noguer

El relleu a la presidència de la Diputació de Girona avancen i, aquest dimarts al migdia, un ple urgent i extraordinari va complir el tràmit de prendre coneixement de la renúncia del ja expresident Pere Vila (PDeCat).

Aquesta acció, que no va requerir ni debat ni votació, es va fer quatre dies després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publiqués el nomenament de Vila com a delegat del Govern a Girona. Durant la sessió, a la qual l´expresident ja no ha assistit, es va llegir la petició de renúncia de Pere Vila i de baixa de la cotització de la Seguretat Social, a més de l´assumpció de les seves noves responsabilitats.

Tot i que no estava prevista cap intervenció dels diputats provincials, el representant de la CUP, Lluc Salellas, va retreure a Vila que «fes una valoració de mandat i política a la Cambra de Comerç de Girona, un espai privat» i no un debat polític i públic que considera que s'hauria d'haver realitzat a la seu de la Diputació.

El futur president de la Diputació, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer (que al ple ha exercit com a president accidental), va agrair la tasca del seu predecessor i li va desitjar «encerts i sort». La setmana vinent està previst que se celebri el ple que formalitzi la seva presa de possessió al càrrec.